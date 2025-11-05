Többen meghaltak, amikor kőolaj-újrahasznosító üzemre zuhant egy teherszállító repülőgép a Kentucky állambeli Louisville nemzetközi repülőtere közelében kedden.
A beszámolók alapján a Honolulu felé induló repülőgépet felszállás közben érte a szerencsétlenség. A hatóságok közlése szerint legkevesebb 4 ember életét vesztette, és legkevesebb 11-en megsérültek.
A UPS csomagküldő vállalat repülőgépének fedélzetén hárman utaztak, közülük mindenki meghalt.
Andy Beshear, Kentucky állam kormányzója közleményben erősítette meg a légikatasztrófa tényét, és egyben közölte, hogy a baleset helyszínének közelében működő autóalkatrész-kereskedés két dolgozója is eltűnt.
A szerencsétlenség részleteit a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség (NTSB).
