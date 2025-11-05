Többen meghaltak, amikor kőolaj-újrahasznosító üzemre zuhant egy teherszállító repülőgép a Kentucky állambeli Louisville nemzetközi repülőtere közelében kedden.
WATCH: Dash cam video shows UPS plane crash in Louisville, Kentucky pic.twitter.com/dZdpus1fxu— BNO News Live (@BNODesk) November 5, 2025
A beszámolók alapján a Honolulu felé induló repülőgépet felszállás közben érte a szerencsétlenség. A hatóságok közlése szerint legkevesebb 4 ember életét vesztette, és legkevesebb 11-en megsérültek.
NEW: Security camera captures crash of UPS Flight 2976 in Louisville, Kentucky pic.twitter.com/mZkDUSidvs— BNO News Live (@BNODesk) November 5, 2025
A UPS csomagküldő vállalat repülőgépének fedélzetén hárman utaztak, közülük mindenki meghalt.
The large UPS cargo plane that crashed and exploded was headed to Hawaii. Flight 2976 from Louisville, Kentucky had 3 crew members on board. In the video, it appears that the engine was on fire before gaining high altitude. pic.twitter.com/HUFK3PLVPa— Jere_Memez (@Jere_Memez) November 5, 2025
Andy Beshear, Kentucky állam kormányzója közleményben erősítette meg a légikatasztrófa tényét, és egyben közölte, hogy a baleset helyszínének közelében működő autóalkatrész-kereskedés két dolgozója is eltűnt.
A szerencsétlenség részleteit a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség (NTSB).
(MTI)