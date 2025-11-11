Külföld :: 2025. november 11. 14:48 ::

Lezuhant egy török katonai repülőgép Grúziában

Lezuhant kedden egy török katonai teherszállító repülőgép Georgiában a török védelmi minisztérium bejelentése szerint, részleteket egyelőre nem közöltek.

A tárca tájékoztatása szerint a C-130 típusú gép Azerbajdzsánból indult vissza Törökország felé, a mentési munkálatokat pedig - a georgiai és az azeri hatóságokkal együttműködésben - máris megkezdték.

🇹🇷🇬🇪 | First images are circulating in Georgian media reportedly showing the crash site and debris of the Turkish Air Force C-130 Hercules. pic.twitter.com/9MUbfCIOP5 November 11, 2025

A közleményben nem tértek ki a szerencsétlenség okára, sem áldozatokra.

A török hadseregben rendszeresen használják a C-130-as gépeket személyszállításra, illetve logisztikai műveletekben is bevetik őket.

A szerencsétlenségről az NTV török magántelevízió és más médiumok is közöltek képsorokat, amelyeken látható, amint a repülőgépből fehér füst tör elő, és spirális vonalban süllyedni kezd.

A Turkish Air Force C-130 transport plane vanished from radar shortly after taking off from Ganja, Azerbaijan, while flying over Georgia. Videos circulating online show what appears to be a the plane crashing in the Rustavi region. Authorities have not yet issued any statements. pic.twitter.com/6jbC03xX5E November 11, 2025

(MTI)