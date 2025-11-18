Külföld :: 2025. november 18. 16:57 ::

Kínai kémtevékenységre figyelmezteti a brit elhárítás a parlamenti képviselőket

A kínai hírszerzés információszerzési tevékenységére figyelmeztette kedden a brit elhárítás (MI5) a londoni parlament képviselőit.

A dokumentumban - amelyet az alsóházi képviselőknek Sir Lindsay Hoyle házelnök, a felső kamara, a Lordok Háza tagjainak Lord John McFall, a Lord Speaker, vagyis a felsőház vezetője adott át kedden - az MI5 arra hívja fel a figyelmet, hogy a kínai nemzetbiztonsági minisztérium "aktívan törekszik a brit parlamenti közösség tagjainak megkörnyékezésére információgyűjtés céljából".

Az MI5 - hivatalos nevén Security Service - figyelmeztetése szerint a hírszerzéssel is foglalkozó kínai szakminisztérium igyekszik hosszú távra szóló kapcsolatokat kiépíteni a célba vett brit parlamenti képviselőkkel, és ehhez szakmai hálózatépítő portálokat, toborzóügynökségeket és tanácsadókat használ.

Az MI5 a kínaiak által erre a célra használt professzionális közösségi felületek között kiemeli a LinkedIn portált, de hangsúlyozza, hogy hamis személyazonosság mögé rejtőző, civil toborzóügynökségek alkalmazottaiként fellépő kínai ügynökök személyesen is igyekeznek rávenni brit parlamenti tagokat, közgazdászokat, kutatóintézeti szakértőket, geopolitikai tanácsadókat arra, hogy "szabadúszó tanácsadóként geopolitikai jelentéseket írjanak", illetve nem nyilvános, bennfentes információkat szolgáltassanak ki.

Dan Jarvis, a londoni belügyminisztérium nemzetbiztonsági államtitkára az MI5 figyelmeztetésének közzététele után, az alsóházban elmondott keddi felszólalásában külön is kiemelte, hogy a brit elhárítás szerint Kína olyan egyének toborzására törekszik, akiknek hozzáférésük van a brit parlamenttel és a kormányzattal kapcsolatos "érzékeny információkhoz".

Jarvis hangsúlyozta: az MI5 adatai szerint ezt a tevékenységet kínai hírszerzési ügynökök egy csoportja végzi, akik gyakran fedőszervként létrehozott vállalatok vagy külföldi toborzócégek alkalmazottaiként lépnek fel.

Az államtitkár is elmondta, hogy a megkörnyékezett célszemélyek között nemcsak parlamenti képviselők vannak, hanem a parlament nem választott alkalmazottai, valamint közgazdászok, elemzőműhelyek munkatársai, geopolitikai tanácsadók és kormányzati tisztviselők is.

Jarvis szerint azért is indokolt az óvatosság, mert Kína "alacsonyra helyezi a lécet" annak elbírálásához, hogy milyen információkat tekint hasznosnak.

Elmondta: a brit kormány részletes kémelhárítási csomagtervet állított össze, amelynek elemei között szerepel sok minden más mellett a külföldről érkező álcázott, politikai befolyásolást célzó finanszírozások felderítése.

A belügyi államtitkár részletek nélkül közölte azt is, hogy a brit kormány eltávolította az általa Nagy-Britanniában és külföldön üzemeltetett összes "érzékeny létesítményből" mindazokat a biztonsági ellenőrző berendezéseket, amelyeket a kínai hírszerzési törvény hatálya alá tartozó vállalatok gyártottak.

A brit parlamenti képviselők már korábban is kaptak hasonló figyelmeztetéseket a kínai kémtevékenységről.

A londoni alsóház hírszerzési és biztonsági bizottságának legutóbbi átfogó helyzetértékelése szerint a kínai hírszerzés "kiterjedt és agresszív érdeklődést" tanúsít Nagy-Britannia és a külföldi brit érdekeltségek iránt, és válogatás nélkül gyűjti a titkosított és szabadon hozzáférhető információkat.

A 222 oldalas szakbizottsági jelentés egyik fő megállapítása szerint Kína olyan gazdasági és technológiai szuperhatalommá akar válni, amelytől más országok is függnek, és Nagy-Britannia nemzetbiztonságára ez a globális kiterjedésű kínai törekvés jelenti a legnagyobb fenyegetést.

(MTI)