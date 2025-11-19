Külföld :: 2025. november 19. 13:18 ::

Londoni védelmi miniszter: orosz kémhajó cirkál a brit területi vizek szélén, és még lézereznek is

Orosz kémhajó cirkál a brit területi vizek szélén, és lézerrel zavarta a megfigyelést végző brit repülőgépeket - közölte szerdán a brit védelmi miniszter.

John Healey, aki a brit hadiipari beruházások terveiről tartott sajtótájékoztatót a Downing Streeten, elmondta: az orosz haditengerészet Jantar nevű hajója jelenleg Skóciától északra, a brit felségvizek határán tartózkodik, de már a legutóbbi néhány héten is járt Nagy-Britannia "szélesebb értelemben vett" tengeri területein.

Healey szerint a hajó alkalmas hírszerzési adatok gyűjtésére, illetve Nagy-Britannia tenger alatti vezetékhálózatának feltérképezésére.

A brit védelmi miniszter elmondta, hogy a Jantar mozgását a brit királyi haditengerészet egyik fregattja követi, a brit királyi légierő (RAF) pedig Boeing P-8 Poseidon típusú tengeri járőröző repülőgépekkel figyeli az orosz hajót.

John Healey elmondta azt is, hogy a Jantar lézerrel zavarta meg a P-8 repülőgépek pilótáit. A brit védelmi miniszter szerint ez nagyon veszélyes lépés volt.

Hozzátette: a Jantar az idén másodszor jelent meg Nagy-Britannia területi vizeinek határán, de most először fordult elő, hogy lézerrel zavarta a brit katonai repülőgépek megfigyelő tevékenységét.

"Készen állunk arra az esetre is, ha a Jantar a héten dél felé veszi az irány" - fogalmazott a brit védelmi tárca vezetője.

Arra a kérdésre, hogy a brit kormány milyen válaszlépéseket mérlegel, John Healey részletek nélkül azt mondta, hogy "vannak kidolgozott katonai opciók is, ha a Jantar irányt vált".

Ezeket biztonsági okokra hivatkozva nem részletezte, de felidézte, hogy amikor a Jantar előzőleg a brit területi vizek környékén járt, a brit haditengerészet egyik nukleáris meghajtású támadó tengeralattjárója az orosz hajó közelében a felszínre emelkedett.

Healey szerint mindez markáns módon hívja fel a figyelmet arra, hogy "Nagy-Britannia a fenyegetettség új korszakában él".

A miniszter felidézte, hogy az elmúlt egy évben drónok okoztak felfordulást az európai légiközlekedésben, és Oroszország kétszer annyi esetben sértette meg a NATO légterét, mint egy évvel korábban.

Hozzátette: ugyanebben az időszakban csak a brit védelmi infrastruktúrát 90 ezer kibertámadási kísérlet érte.

A brit védelmi miniszter bejelentette, hogy a kormány ebben a helyzetben legalább tizenhárom új helyszínen tervez hadiipari beruházásokat, és az első építkezések jövőre kezdődnek.

Ezekben az új üzemekben elsősorban lőszert és egyéb hadianyagot, valamint energetikai felszereléseket gyártanak majd a brit fegyveres erők számára. Az első ilyen beruházásokra a brit kormány 1,5 milliárd fontot (653 milliárd forintot) fordít.

John Healey bejelentette azt is, hogy már ezen a héten két új dróngyártó üzem kezdi meg a termelést Nagy-Britanniában.

A londoni alsóház védelmi bizottsága ugyanakkor szerdán közzétett átfogó jelentésében azt állapította meg, hogy a honvédelem és az ellenállóképesség erősítésére tett kormányzati lépések "meg sem közelítik" a szükséges szintet. A kormány folyamatosan hangoztatja, hogy az ország a fenyegetettség új korszakában él, de a döntéshozatal lassú és nehezen átlátható - fogalmaz a 73 oldalas parlamenti szakbizottsági jelentés.

A dokumentum szerint a brit hadiipar még mindig nem állt át a tartós kollektív védekezőképesség biztosításához szükséges termelési módszerekre, az ágazat kapacitásbeli, szakképzettségi, innovációs, beszerzési és finanszírozási nehézségekkel küszködik, és a kormánynak mindeközben nincsenek tervei a brit anyaország és a tengerentúli területek védelmére.

(MTI)