Külföld :: 2025. november 24. 16:48 ::

A bukaresti kormány "nagytakarítást" hirdetett a veszteséges állami vállalatoknál

A bukaresti kormány "nagytakarítási", vagyis átfogó cselekvési tervet dolgoz ki a veszteséges állami vállalatok hatékonyságának növelése, a menthetetlen cégek felszámolása érdekében, oly módon, hogy a közpénzekből működő vállalatok valóban a közérdeket szolgálják - jelentette be hétfőn a négypárti koalíciós kormány frissen kinevezett reformügyi miniszterelnök-helyettese.

Oana Gheorghiu elmondta: Románia több mint 1500 állami vállalata közül 1270 a helyi, 230 pedig a központi közigazgatás felügyelete alá tartozik. Az országos szintű állami vállalatok közül 83 rendkívül jelentős ráfizetéssel működik, ezek együttesen már 14 milliárd lejes (1054 milliárd forint) adósságot halmoztak fel.

A bukaresti kormány tárcaközi Országos Reformügyi Bizottsága az állami vállalatok egységes adatbázisának létrehozásáról döntött, amely a gazdasági mutatók mellett különböző stratégiai, társadalmi szempontokat is a döntéshozók rendelkezésére bocsát, megalapozandó a hatékonyság növelését javító intézkedések meghozatalát. Első körben tíz országos vállalatot világítanak át: négyet az energia-, hatot pedig a szállítási szektorból - részletezte a kormányfőhelyettes.

Hozzátette: az uniós helyreállítási alapok lehívásának feltételeként Románia kötelezettséget vállalt arra, hogy 2026. március végéig teljes jogú igazgatótanácsi testületeket nevez ki - a jelenleg ideiglenes vezetés alatt működő - 48 állami vállalat élére, illetve arra, hogy augusztus végéig legalább három veszteséges állami vállalatot átszervez.

Az állami vállalatok reformjának kérdésére Ilie Bolojan miniszterelnök is kitért pénteki sajtóértekezletén.

"A menthetetlen vállalatokat be kell zárni, azoknak a veszteséges vállalatoknak, amelyeket fenn kell tartanunk, csökkentetniük kell a veszteségeket és javítaniuk kell szolgáltatásaikat. Reformra van szükség" - hangoztatta a román kormányfő.

Az állami vállalatok hatékonyságát ellenőrző ügynökség (AMEPIP) honlapján elérhető adatok szerint a legtöbb veszteséget a román állami vasúti társaság (CFR) vállalatai, a krajovai és bukaresti távfűtőszolgáltató, a bukaresti metró, a Zsil-völgyi energetikai komplexum cégei produkálják.

Romániában 2024-ben a költségvetési hiány elérte a GDP 9,3 százalékát. Az eredetileg 7 százalékos deficittel megtervezett idei költségvetésről az Európai Bizottsággal folytatott szeptemberi megbeszéléseket követően 8,4 százalékra módosították az idei hiánycélt.

(MTI)