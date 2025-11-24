Külföld :: 2025. november 24. 21:54 ::

A Karib-térségbe utazott az amerikai hadsereg vezérkari főnöke, miközben Washington fokozza a nyomást Venezuelára

A Karib-térségbe utazott az Egyesült Államok hadseregének vezérkari főnöke hétfőn, miközben az amerikai haditengerészet jelentős erőkkel van jelen Venezuela partjainak közelében a nyomásgyakorlás jegyében.

Dan Caine tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke, aki Donald Trump elnök első számú katonai tanácsadójának számít, egy hadihajó fedélzetén érkezett Puerto Ricóba, hogy találkozzon az amerikai haderő ott állomásozó tagjaival. Az amerikai hadügyminisztérium, a Pentagon hivatalos bejelentése szerint a vezérkari főnök a látogatása során szeretne köszönetet mondani a hadsereg ott szolgáló tagjainak a "regionális katonai küldetések támogatásáért".

Az amerikai kormányzat hétfőn külföldi terrorszervezetté minősítette a venezuelai Cartel de los Soles nevű szervezetet, amelyet az Egyesült Államokba irányuló kábítószer-kereskedelem egyik főszereplőjeként azonosít, és amely a feltételezések szerint közvetlen kapcsolatokkal rendelkezik Nicolás Maduro venezuelai elnökhöz.

Pete Hegseth hadügyminiszter még a múlt héten úgy fogalmazott, hogy a terrorszervezetté minősítésről szóló döntés új lehetőségek előtt nyitja meg az utat, és úgy fogalmazott, hogy "minden lehetőség az asztalon van, de semmi nem kerül fel oda automatikusan".

A venezuelai politikai vezetésre való nyomásgyakorlás jegyében az amerikai haditengerészetnek és parti őrségnek már összesen 13 hajója tartózkodik a dél-amerikai ország partjaihoz közeli vizeken, köztük a világ legnagyobb és megmodernebb repülőgép-hordozója, a Gerald Ford a kísérő kötelékével, és fedélzetükön több ezer katonával.

Donald Trump többször utalt arra, hogy akár katonai beavatkozás sem kizárt Venezuelával szemben a szerinte kábítószer-kereskedelmet támogató Maduro-rezsimmel szemben.

Az amerikai hadsereg a kábítószer-kereskedelem elleni művelet jegyében az elmúlt két hónapban több tucat feltételezett drogszállító hajót semmisített meg a térségben, és több mint 80 emberrel, feltételezett kábítószer-kereskedőkkel végzett.

(MTI)