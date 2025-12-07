Külföld :: 2025. december 7. 15:46 ::

Többen meghaltak egy goai diszkótűzben

Huszonöt ember életét vesztette, további hat pedig megsérült egy szombat éjjel kitört tűzben az indiai Goa állam egyik éjszakai klubjában - közölte Pramod Sawant goai miniszterelnök az X-en vasárnap.

A helyi kormány vezetője bejelentette, hogy hatósági vizsgálatot rendelt el az okok megállapítására. Újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a biztonsági előírások esetleges megsértését is meg kell vizsgálni.

A tűz Goa északi részén, Arpora tengerparti településen ütött ki, amikor mintegy száz vendég tartózkodott az emeleten lévő tánctéren. Szemtanúk arról számoltak be, hogy egy robbanás után a lángok másodpercek alatt elborították az épületet.

A Times of India című lap rendőrségi forrásokat idézve azt írta, hogy a halálos áldozatok közül legalább négy turista volt, a többiek feltehetően a "Birch by Romeo Lane" nevű klub alkalmazottai. A Hszinhua kínai állami hírügynökség szerint a rendőrség hivatalos közleménye megerősítette, hogy a 25 halálos áldozat között négy turista és tizennégy alkalmazott volt, további hét áldozat személyazonosságát pedig még nem sikerült megállapítani.

A Hszinhua által idézett Alok Kumar goai rendőrfőkapitány szerint a riasztást követően azonnal a helyszínre siettek a hatóságok. A mentést nehezítette, hogy a klub egy folyóág mellett található, így a tűzoltóautók csak mintegy 400 méterre tudtak megállni. A mentés egész éjjel tartott, jelenleg az áldozatok azonosítása zajlik.

Kezdetben a rendőrség egy konyhai gázpalack felrobbanására gyanakodott, de a tűz okát továbbra sem sikerült egyértelműen megállapítani - írta az Indian Express című lap Goa rendőrfőkapitányát idézve. A lap szerint azt sem zárják ki, hogy pirotechnikai eszközök szikrái indíthatták el a tüzet.

(MTI)