Ausztrália egyik legismerttebb strandján támadtak fegyveresek a hanukát ünneplő zsidókra

Zsidó családokat támadott meg két ismeretlen fegyveres Ausztrália egyik híres strandján, a Bondi Beach-en helyi idő szerint vasárnap este. Legalább 12 ember meghalt, és 30-an megsebesültek. Az egyik fegyveres is meghalt, a másikuk állapota kritikus – írja a Reuters.

A médiának nyilatkozó ausztrál szemtanúk arról számoltak be, hogy a támadás perceken keresztül tartott és több tucat lövést hallottak. Egy civil az egyik támadó mögé lopódzott, dulakodni kezdtek, majd kicsavarta a kezéből a puskát, és többször meglőtte vele a támadót.

Új-Dél-Wales állam miniszterelnöke, Chris Minns szerint terrortámadás történt a zsidó közösség ellen. Mélységesen elszomorítónak nevezte "a zsidó közösség ellen irányuló" támadást.

Anthony Albanese miniszterelnök összehívta az ország nemzetbiztonsági tanácsát, és elítélte a támadást, "felfoghatatlan gonoszságnak" nevezve azt.



„Ez egy célzott támadás az ausztrál zsidók ellen Hanuka első napján, amelynek az öröm napjának, a hit ünnepének kellene lennie” – mondta. „Nemzetünk számára ebben a sötét pillanatban rendőrségünk és biztonsági szerveink azon dolgoznak, hogy felkutassák azokat, akiknek ez a gyalázatos eset köszönhető.”

"Ha szándékosan támadtak így ellenünk, ez olyan súlyos valami, amilyent soha egyikünk sem sejthetett. Ez borzasztó" - mondta a Sky News televíziónak Alex Ryvchin, az Austráliai Zsidóság Végrehajtó Tanácsának társelnöke. Hozzátette, hogy a médiatanácsadója is megsebesült a támadásban.

Izraeli zsidók bírálják Ausztráliát

Jichák Hercog izraeli elnök a zsidó közösség elleni támadásnak minősítette az ausztráliai lövöldözést. "Alávaló terroristák támadtak zsidókra, akik hanuka ünnepének első gyertyáját gyújtották meg a Bondi Beachen" - áll az államfő jeruzsálemi irodájának közleményében.

"Elborzaszt a gyilkos lövöldözés egy hanukai rendezvényen Sydney-ben, Ausztráliában"- közölte Gideon Szaár izraeli külügyminiszter szintén az X portálon.

"Ez az elmúlt két év Ausztrália utcáit sújtó antiszemita tombolásának, és az olyan antiszemita, uszító jelszavaknak a következménye, mint a 'Globalizáljuk az intifádát', amely ma valóra vált" - írta Szaár." Az ausztrál kormánynak, amely számtalan figyelmeztető jelzést kapott, végre észhez kellene térnie!" - zárta szavait az izraeli külügyminiszter.

A diaszpóraügyi minisztérium is az ausztrál kormányt tette felelőssé a sydney-i halálos lövöldözésért, mert az "mindent megtesz annak érdekében, hogy az ausztrál zsidók ne élhessenek biztonságban, békében és védetten saját országukban".

A minisztérium közleménye elítélte a "hanuka gyertyagyújtására összegyűlt zsidók elleni brutális terrorcselekményt," és azt írta, hogy "az áldozatok vére az ausztrál kormányra száll."

"Október 7. óta az ausztrál kormány az Izrael melletti határozott és egyértelmű kiállás helyett a gyengeség, a visszafogottság és a megalkuvás politikáját választotta" - áll az Amiháj Csikli vezette minisztérium közleményében.

"A diaszpóraügyi minisztérium birtokában lévő összes jelentés, kutatás és adat azt mutatja, hogy Ausztrália az egyik olyan nyugati ország lett, ahol az elmúlt két évben, október 7. óta a legélesebben és legriasztóbban növekedtek az antiszemita cselekmények"- közölte a minisztérium.

"A többszöri figyelmeztetést, felszólítást és az illetékes hatóságokkal való kapcsolatfelvételre törekvést ismételten közöny fogadta, miközben a kormány folytatja a megalkuvás politikáját a gyűlöletet, Izrael lerombolását és a zsidó nép létezéshez való jogának tagadását hirdető dzsihadista elemek és mozgalmak irányában" - hangsúlyozta az izraeli diaszpóraügyi minisztérium.

AZ EU vezetői is elítélték a történéseket

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vasárnap közölte: megdöbbentette a halálos kimenetelű lövöldözés, amely Sydney egyik legismertebb tengerparti strandján, a Bondi Beachen történt. Az Európai Unió külügyi főképviselője a zsidó közösség elleni megdöbbentő erőszakos cselekményként ítélte el a támadást.

Von der Leyen az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: Európa Ausztrália és a világ minden zsidó közössége mellett áll, és egységesen lép fel az erőszak, az antiszemitizmus és a gyűlölet ellen.

Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője közleményében kiemelte: a zsidó közösség elleni erőszakos cselekményt egyértelműen és határozottan el kell ítélni.

