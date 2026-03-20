Külföld, Háború :: 2026. március 20. 17:55 ::

Szerbia tovább csökkenti a kőolajszármazékok jövedéki adóját

Szerbia csökkenteni fogja a kőolajszármazákokra kivetett jövedéki adót, még akkor is, ha ez bevételkieséssel jár az állam számára - közölte Aleksandar Vucic szerb elnök az ország nemzetbiztonsági tanácsának pénteki rendkívüli ülését követően.

A szerb államfő hangsúlyozta, a nemzetközi feszültségekre tekintettel nemcsak rövid távon, hanem várhatóan több hónapon át is "nagyon fájdalmas intézkedéseket" kell hozni az állam számára, ugyanakkor igyekeznek elkerülni, hogy ezek a lakosságot is súlyosan érintsék.

Az államfő hangsúlyozta: a kormányzati lépések két fő célja a teljes ellátás biztosítása és az árak ellenőrzés alatt tartása. Mint mondta, ennek érdekében csökkentik a jövedéki adót.

Ismertetése szerint ebből az adónemből évente mintegy kétmilliárd euró bevétele származik az államnak, amelyből iskolákat és utakat finanszíroznak, valamint béreket fizetnek ki.

Emlékeztett arra, hogy a múlt héten 20 százalékkal csökkentették az üzemanyagok jövedéki adóját az árnövekedés megfékezése érdekében. Most ezt további 40 százalékkal csökkentik, ami összességében mintegy 61 százalékos mérséklést jelent - közölte. Hozzátette: a jelenlegi árszintet a következő hetekben is tartani kívánják, ugyanakkor ha a világpiaci ár jelentősen emelkedik, új megoldásokat keresnek.

A szerb kormány ársapkája nélkül a dízel 257 dinárba (861 forint) kerülne, így pedig péntektől egy héten át csupán 212 dinárt (710,2 forint) kell majd fizetni literéért - húzta alá.

Aleksandar Vucic kiemelte: az állam "szinte teljesen lemond" bevételeiről annak érdekében, hogy mérsékelje a nemzetközi nyomást. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az ellátás biztosított, pánikra nincs ok: Szerbia jelentős tartalékokkal rendelkezik.

A földgázkészletek mennyisége 587,5 millió köbméter, ami elegendő a szükséges ellátás stabilizálásához akkor is, ha az import leállna - jelezte az elnök.

(MTI)