2026. március 21. 07:44

A svájci kormány is növeli védelmi kiadásait

A svájci kormány arra kérte a parlamentet, hogy hagyjon jóvá 3,4 milliárd svájci frank (1465 milliárd forint) értékű védelmi kiadást, amelyet főként a földi légvédelem bővítésére, a drónok elleni védelemre és kiberképességek fejlesztésére fordítanak.

"Svájc jelenleg nincs kellőképpen felkészülve a legvalószínűbb fenyegetési formákra" - mondta Martin Pfister védelmi miniszter pénteken, amikor a védelmi kiadások növelését kérte a parlamenttől. "A fokozott biztonsági helyzet fényében a hadsereget ismét erőteljesebben kell a védelemre orientálni, és meg kell erősíteni a legvalószínűbb fenyegetésekkel – a nagy hatótávolságú támadásokkal és a hibrid konfliktusokkal – szemben" - mondta a miniszter.

Az intézkedések között szerepel a német gyártású IRIS-T SLM légvédelmi rakétarendszer beszerzése egymilliárd svájci frankért (431 miiliárd forint), valamint a minidrónok elleni védelem megerősítése mintegy 70 millió frankos (30 milliárd forint) költséggel.

A kormány emellett további 394 millió frankot (170 milliárd forint) kért F-35A vadászrepülőgépek beszerzésére, aminek költségei az áremelkedések miatt meghaladják az eredeti előirányzatot.

(MTI)