2026. március 27. 18:41

India csökkentette a benzin és a dízel jövedéki adóját

India jelentősen csökkentette a benzin és a dízel jövedéki adóját, miközben különadót vetett ki az üzemanyag-exportra, hogy mérsékelje a globális olajár-emelkedés inflációs hatásait és védje a fogyasztókat az iráni háború nyomán kialakult piaci volatilitás közepette.

A pénzügyminisztérium rendelete szerint a benzin jövedéki adója literenként 13 rúpiáról 3 rúpiára (kb. 56 forintról 13 forintra),, a dízelé pedig 10 rúpiáról ((kb. 43 forintról) nullára csökkent.

A lépés célja, hogy fékezze az árak emelkedését.

A kormány egyidejűleg exportadót vetett ki: a dízel kivitelére literenként 21,5 rúpiát, a repülőgép-üzemanyagéra 29,5 rúpiát. A hatóságok szerint ezzel részben ellensúlyozható az adócsökkentés költsége.

Vivek Chaturvedi, a közvetett adókért felelős hatóság vezetője közölte: az intézkedés kétheti szinten mintegy 70 milliárd rúpiás (739 millió dollár) bevételkiesést okoz, amelyből 15 milliárdot visszahoznak az exportadók. A nettó költség így 55 milliárd rúpiára tehető.

A kormány hangsúlyozta, hogy biztosított az ellátás, és nem várható üzemanyaghiány. Nirmala Sitharaman pénzügyminiszter szerint a hatóságok garantálják a benzin-, dízel- és kerozinkínálat stabilitását, valamint támogatják az olajcégeket az árak kordában tartása érdekében.

A kabinet emellett 20 százalékkal növeli a nem lakossági felhasználóknak szánt cseppfolyósított gáz (LPG) mennyiségét, így az ellátás a válság előtti szint 70 százalékára emelkedik. India energiaigénye továbbra is erősen importfüggő, különösen a Közel-Keletről.

(MTI)

