Mi Hazánk-siker: csökkentette a kormány az üzemanyagok jövedéki adóját

Bár az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága harmadszor sem támogatta a Mi Hazánk Mozgalom javaslatát, melyben az üzemanyagok jövedéki adójának európai uniós szintre mérséklését javasoltuk, a tegnap megjelent kormányrendelet szerint mégis megvalósították. Bebizonyosodott ezzel az, hogy igenis van mozgástere a kormánynak, illetve az is, hogy csak politikai akarat kell ahhoz, hogy érdemi lépéseket tegyenek - áll a Mi Hazánk közleményében, alább a folytatás.

Megerősítést nyert ezzel azonban az is, hogy két éven keresztül félrevezette, és indokolatlanul sarcolta a kormány a magyar családokat azzal, hogy az EU-ra hivatkozva az elvárt szint fölött tartotta a jövedéki adót.

A kiadott kormányrendelet szerint a jelenlegi intézkedés május elsején hatályát veszti, de a Mi Hazánk Mozgalom a következő országgyűlésben meghatározó erőként figyelemmel fogja kísérni és első kezdeményezéseink között fogja javasolni ennek az időtartamnak a meghosszabbítását és a jövedéki adóról szóló törvény módosítását - írja Szajlai János, a Mi Hazánk Energetikai Kabinetjének alelnöke.