Külföld :: 2026. március 29. 11:47 ::

Srí Lankán egy hónappal meghosszabbították a szükségállapotot

Srí Lankán újabb egy hónappal, immár negyedszer hosszabbították meg a szükségállapotot a Ditwah ciklon okozta katasztrófa után.

A Srí Lanka-i elnök titkárának aláírásával vasárnap megjelent közlemény szerint a hosszabbítás célja a közbiztonság garantálása, az ország egész területén a normalitás fenntartása és a mindennapi élethez szükséges alapvető szolgáltatások biztosítása.

Anura Kumara Dissanayake, Srí Lanka elnöke először 2025. november 29-én hirdetett országos szükségállapotot, miután a Ditwah ciklon jelentős károkat okozott a szigeten.

A természeti katasztrófa legalább 470 halálos áldozatot követelt, az áradásoknak több mint 1,5 millió károsultja volt. A helyreállítási munkák költségét a kormány 6-7 milliárd dollárra becsüli.

(MTI)