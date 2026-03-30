Renoir, Cézanne és Matisse festményeit lopták el egy olasz gyűjteményből

Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne és Henri Matisse több millió eurót érő festményeit lopták el egy Parma tartománybeli állandó gyűjteményből - idézte az olasz média a helyi hatóságok közlését.

A rendőrségi közlemény szerint a műkincsrablók néhány napja törtek be Mamiamo di Traversetolóban a Magnani Rocca Alapítvány székhelyére, a Villa Magnani-Rocca épültébe, ahol a festményeket őrizték.

A banda ellopta Renoir impresszionista festő 1917-ben készült, Les Poissons (Halak) című festményét, Cézanne 1890-ből származó Still Life with Cherries (Cseresznyés csendélet) és Matisse 1922-es Odalisque on the Terrace (Odaliszk a teraszon) című festményét. A műalkotások a gyűjtemény 2. emeletén, a francia mesterek termében voltak kiállítva.

A több millió euró értékűre becsült műalkotások ellopásának ügyében nyomozás indult.

A "remekművek villájaként" is emlegetett Villa Magnani-Rocca a legjelentősebb olasz művészeti gyűjtemények közé tartozik, amely Luigi Magnani kollekcióját őrzi, köztük Monet, Renoir, Cézanne, Matisse, Goya, Tiziano és Morandi műveit.

(MTI)