Patkánynak állítottak szobrot Kambodzsában - és még mindig több értelme van, mint az óbudai szégyennek

Szobrot állítottak Kambodzsában Magawának, a legsikeresebb gambiai, más néven afrikai óriás tasakospatkánynak, amely öt év alatt 141 ezer négyzetméter, mintegy 20 futballpályányi területet tisztított meg taposóaknáktól és egyéb robbanószerektől az ázsiai országban.

A 2,2 méter magas szobor leleplezése az aknamentesítés világnapján történt, felhangzott a nemzeti himnusz és buddhista szerzetesek áldása is.

Az úgynevezett HeroRatokat (hős patkány) kiképző Apopo belga szervezet szerint ez az első, életmentő patkánynak állított emlékmű.

"Már a legfiatalabb patkány is nagyon fontos szerepet játszhat" – hangsúlyozta Ly Thuch, az aknák áldozatait támogató kambodzsai ügynökség alelnöke. A hatóságok remélik, hogy az emlékmű sok turistát vonz majd, ezért a híres templomegyüttestől, Angkor Vattól néhány kilométerre, Siam Reap kisváros központjában állították fel.

Az aknamentesités világnapját 2005 óta tartják, április 4-én. Célja, hogy felhívja a figyelmet a taposóaknák és fel nem robbant szerkezetek veszélyességére. Pontosan nem tudni, mennyi áldozata van világszerte a taposóaknáknak, de több tízmillióra becsülik a számukat. A Landmine Monitor nevű globális szervezet szerint csak 2024-ben több mint 6200 ember lett taposóaknák áldozata, 1945-en meghaltak, mások megsebesültek, többen súlyosan, végtag-amputációra szorultak.

Kambodzsában a Pol Pot vezette vörös khmerek uralma (1975-1979) és az azt követő polgárháború alatt aknák millióit rakták le – térképek és dokumentáció nélkül. Senki sem tudja, mennyi robbanó eszköz van még a földön. Teljes régiók lakhatatlanok, a mezőket nem lehet megművelni.

Ezért vetették be az intelligens afrikai óriás tasakospatkányokat (Cricetomys gambianus), amelyek módszeresen végzik munkájukat az elaknásított területen. Vékony pórázon vezetve szimatolják ki a robbanószer szagát. Ilyenkor mozdulatlanná dermednek, vagy ásni kezdenek, így jeleznek a kiképzőnek.

Magawa 2014-ben született Tanzániában, és 2016-tól dolgozott Kambodzsában az aknamentesítésen. Hetven centiméter hosszú volt és 1,2 kilogrammot nyomott. Bár még mindig jóval nagyobb volt, mint sok más patkányfaj, még mindig elég kicsi és könnyű volt ahhoz, hogy ne indítsa be az aknákat, ha átsétált felettük. 2020-ban az első patkányként elnyerte egy brit jótékonysági szervezet legrangosabb kitüntetését, amellyel az a bátor állatokat jutalmazza. A PDSA indoklása szerint az aranymedált Magawa "az életmentő szolgálata iránti odaadással" érdemelte ki. 2021-ben vonult nyugdíjba, és 2022-ben nyolc éves korában, békességben pusztult el.

(MTI)