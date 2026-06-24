Külföld, Politikusbűnözés :: 2026. június 24. 20:26 ::

Másfél év után befejeződött Netanjahu bírósági meghallgatása az ellene hat éve folyó korrupciós perben

Másfél év és 98 tárgyalási nap után befejeződött szerdán Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök meghallgatása az ellene hat évvel ezelőtt elindított, három korrupciós ügyet tartalmazó perben - jelentette a helyi média.

Ezekben az ügyekben a nyomozás csaknem tíz évvel ezelőtt kezdődött el. A kormányfő először 2024. december 10-én állt a bíróság elé. Vallomássorozatát azonban többször megszakították, illetve elhalasztották olyan kérelmeire, amelyeket egészségügyi problémái, külföldi diplomáciai útjai, valamint a figyelmét igénylő sürgős biztonsági és diplomáciai ügyek miatt nyújtott be.

Netanjahu a meghallgatását az ügyészség elleni éles támadással zárta le. "Tíz évnyi pokol ért most véget - nincs rá más szó" - mondta a bíráknak a szerdai tárgyalás végén. "Ezeket az éveket sem nekem, sem a családomnak nem lehet visszaadni, de egy dolgot még lehet tenni: feltárni az igazságot, és érvényt szerezni neki" - tette hozzá. A miniszterelnök kijelentette, hogy "nem volt olyan határ, amelyet (a vádhatóság) ne lépett volna át" a per során "azért, hogy valamilyen bűncselekményt találjon". "Miközben próbálom vezetni az országot olyan nehézségek között, amelyek talán a legnagyobbak, amelyekkel valaha szembenéztünk, azt látom, hogy ez az aljas, hazug és rosszindulatú eljárás valójában nemcsak az én személyes jogaim ellen irányul, hanem a választók jogát is sérti ahhoz, hogy engem válasszanak vezetőjüknek" - jelentette ki.

Netanjahut csalással, hivatali visszaéléssel és vesztegetés elfogadásával vádolják, mégpedig a számára kedvező médiamegjelenésekért kapott ellenszolgáltatás formájában.

A per várhatóan még hónapokig eltart. A következő szakaszban a védelem tanúinak meghallgatása következik, és a per további vádlottjai is vallomást tesznek. A bírák már felszólították a miniszterelnök ügyvédeit, hogy nyújtsák be a védelem tanúlistáját. A bírák várhatóan felgyorsítják a bizonyítási szakaszt, hogy egy éven belül lezáruljon. Miután ez megtörténik, elkezdődik a per összegző része, amelyben a felek több hónapot kapnak végső beadványaik és érveik benyújtására. Ezt követően kezdődik meg az ítélet meghozatala. A bírák azt szeretnék, ha az ítélet még Rivka Friedman-Feldman bíró nyugdíjba vonulása előtt megszületne. A bíró 2028 márciusában éri el a nyugdíjkorhatárt. A törvény szerint a bíróságnak ezt követően három hónap áll rendelkezésére a folyamatban lévő ügyek lezárására és a még hátralévő ítéletek megalkotására. Ennek alapján a Netanjahu-perben legkésőbb 2028 júliusáig ítéletet kell hirdetni.

A bírák a halasztások miatt már korábban megnövelték a tárgyalási napok számát, így a per jelenleg - rendkívüli módon - a hét négy napján folyik.

Netanjahu meghallgatása példátlanul hosszú ideig tartott. Egy átlagos perben a vádlottak vallomása néhány tárgyalási napot vesz igénybe. Korábbi korrupciós perekben Faina Kirsenbaum parlamenti képviselő vallomása hat, Itamar Simoni, Askelon egykori polgármesterének vallomása tíz, míg Ehud Olmert volt miniszterelnök meghallgatása 25 tárgyalási napig tartott.

(MTI)