Gazdaság :: 2018. április 21. 08:51 ::

Borsodi BMW-gyárról árulkodik egy márciusi kormányrendelet

Újra szárnyra kaptak az autógyári pletykák, hogy valamiféle gyártóbázist létesítene a BMW Magyarországon, aminek most az alapja egy március 26-ai kormányrendelet – írja a Boon.hu.

A közzétett rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé tette a Hernádnémeti közigazgatási területén elhelyezkedő mintegy 80 ingatlanon, illetve ezen ingatlanokból kialakított területen megvalósuló, ipari telephely kialakításával és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő hatósági ügyeket.

A Miskolccal közös projektben érintettekkel állítólag titoktartási szerződést írattak alá. A lap egyébként a terület nagyságából következtet arra, hogy autóipari beruházásról van szó.

Az biztos, hogy a konkrét gyártással jelen lévő Audi és Mercedes-Benz mellett, ha nem is ilyen látványosan, de a BMW is komoly jelenléttel bír Magyarországon. Pár évvel ezelőtt is 54 magyarországi cég szerepelt a BMW beszállítóinak listáján.

Évről évre közel egymilliárd euró értékben vásárolnak alkatrészeket magyarországi cégektől. Ez az érték a közép-európai országokból származó beszerzéseinek nagyjából egyharmada. E gyártómegbízások több mint 10 ezer munkahelyet teremtettek, ráadásul mindezt hozzá hosszú távon.

(HVG - Boon)