Gazdaság, Külföld :: 2018. december 8. 19:07 ::

A franciák és a németek továbbra is szívesen látják a Huaweit

Német és francia illetékesek továbbra is szívesen látják a kínai Huawei mobil távközlési vállalatot országukban azt követően is, hogy több nyugati ország nemzetbiztonsági szempontokra hivatkozva megtiltotta a cég berendezéseinek állami beszerzését.

Szívesen látjuk a Huawei beruházásait Franciaországban - jelentette ki Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter pénteken a Párizsban rendezett hatodik magas szintű francia-kínai gazdasági és pénzügyi konferenciát követően. "A vállalat fontos szerepet játszik országunkban, beruházásokat hajt végre és ezeket a beruházásokat mi szívesen fogadjuk' - fogalmazott, hozzátéve: "amennyiben egyes beruházások a szuverenitást súroló vagy érzékeny technológiákat érintő módon történnek, akkor a kormány feladata határokat szabni".

A miniszter egyúttal hasznosnak és pozitívnak ítélte a megbeszéléseket. "A kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok erősítésére törekszünk Franciaország és Kína között" - fogalmazott. Kijelentette: Franciaország a kölcsönösség elvét követve Kína mellett áll a többoldalú gazdasági kapcsolatok védelmében.

A Huawei francia technológiai partneréve, az ST Microelectronics céggel folytatott többéves gyümölcsöző tudományos együttműködés eredményeként az elmúlt hónapban nyitotta meg kutatás-fejlesztési központját Franciaországban, hogy közvetlen támogatást nyújthasson a helyi vállalatoknak működésük digitalizálásában.

A német szövetségi belügyminisztérium szóvivője a pénteki rendszeres sajtótájékoztatón Berlin korábbi álláspontját megerősítve kijelentette, hogy nem látják szükségét egyes gyártók vagy bizonyos technológiák kizárását az 5G mobil szolgáltatási tenderekből. "Nem tervezzük sem bizonyos gyártók sem bizonyos technológiák jogi úton való kizárását" - fogalmazott.

Washington és szövetségesei a kínai technológiai cég szoros állami kapcsolatait kifogásolják, azzal gyanúsítva, hogy Peking kémkedésre tudja felhasználni berendezéseiket. Washington már betiltotta a Huawei berendezéseinek állami beszerzését, és nemrégiben Ausztrália és Új-Zéland is kizárta a kínai vállalatot az 5G mobil távközlési tenderből. Pénteken pedig a Reuters hírügynökség számolt be arról, hogy értesülései szerint Japán is hasonló lépésre készül.

Pénteken Andrus Ansip, az Európai Bizottság digitális egységes piacért felelős biztosa brüsszeli sajtótájékoztatóján közölte: az Európai Uniónak aggódnia kell a Huawei kínai távközlési óriásvállalat és más kínai technológiai cégek miatt, mert azok kockázatot hordoznak az unió iparára és biztonságára nézve.

(MTI)