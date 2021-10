Gazdaság :: 2021. október 24. 17:50 ::

Jöhet a globális papírhiány - Magyarországon már kvótázni kell a készleteket

Brutálisan nő a papír előállításához szükséges cellulóz ára, de globálisan akadozik a szállítás is. Ez nem csak a gyártóknak, de a kereskedőknek és végül a vásárlóknak is fejfájást okozhat. Ha a könyveknél még nem is kell áremelésre számítani, de egyes papírkereskedők már szűrik a megrendeléseket, vagy mennyiségi kvótákat vezettek be az ellátási gondok miatt.

Nem lesznek drágábbak a könyvek amiatt, hogy komoly alapanyaghiányban szenvednek a könyvterjesztők - tudta meg a Lírától a Napi.hu. A kérdés nagyon is aktuális, hiszen amellett, hogy több fontos alapanyag is drágult, a forgalmazók számára a kemény- és a puhafedeles könyvekhez szükséges lemezek és bizonyos belívpapírok hiánya okozhat problémákat.

Előbbi például egy nagyon vastag papír, amelynek hiányában kitolódhatnak az új könyvek megjelenései. A Líra a Napi.hu-nak elmondta, a karácsonyi szezon nagyon ingoványos talaj, ugyanis forgalmuk 80 százalékát ebben az időszakban bonyolítják le. Ha ezek a problémák tartósan fennállnak akkor forgalomkieséssel is számolniuk kell.

A Líra a könyveken kívül ajándékkártyák és papírtáskák előállítását is végzi, amivel szintén gondban lehetnek, különösen azért, mert a kiadók évekre előre terveznek.

A papír napi áras lett, hasonlóan az építőiparban a cementhez. Az euróárfolyam és az energiaárak növekedése az iparban tervezhetetlen gazdasági környezetet hozhatnak létre.

- mondták a cégtől.

Ami tényező csak számít, mind drágulást okoz

A probléma megértéséhez azonban látni kell, hogy az emelkedő energia- és benzinköltségek mellett a globális méretűvé nőtt logisztikai akadályok is megrángatták a piacokat. A papírgyártókat és persze a forgalmazókat is érintő egyik legsúlyosabb probléma, hogy a cellulóz ára elképesztő tempóban drágul.

Ha az elmúlt hónapok görbéit nézzük, elmondható, hogy a cellulóz áremelkedése szinte függőleges ívet ír le

- mondta a Napi.hu-nak dr. Peller Katalin, a Nyomda- és Papíripari Szövetség ügyvezető igazgatója.

Egy másik nagyon szignifikáns változás, hogy a konténerek árai négyszeresére nőttek. Míg az év elején 3 ezer, addig most már 12 ezer dollárt is elkérhetnek érte. Az energiaárak növekedésével kapcsolatban Peller elmondta, a papírkereskedők az áremelkedésre úgy reagáltak, hogy azonnali hatállyal 200 dollárral növelték a pluszköltségeket. Belgiumban például ugyanezen a jogcímen szintén 150 dollárt tettek rá tonnánként az amúgy is borsos számokra.

Ez nem csak a nyomdaiparon, hanem az egész ágazaton végigsöpör. A környezettudatosság jegyében ugyanis nagyobb fókusz van a papíralapú csomagolóanyagokon. A zöldségeket, a gyümölcsöket, és számos egyéb élelmiszert is egyre több gyártó már részben, vagy teljesen papírban értékesít.

Itt még nem is annyira látványos és drasztikus a kép, de ennek a folyamatnak az elején vagyunk

- tette hozzá.

Az elkövetkező hónapokban ugyanis nem várható, hogy a helyzet javulni fog. Valószínűleg jövő nyárra már visszaállhat a régi rend, de ezt még senki nem tudja megjósolni. Míg a magyarországi papírforgalmazók raktári kapacitásai normál időszakban bőségesen elegendők, a nyomdák azok, akik nem rendelkeznek már ilyen kapacitásokkal.

Több hazai papírkereskedő például nem számláz többet, hanem átállt az azonnali fizetésre - mondta Peller.

Egyre gyakoribb például, hogy a megrendelésnél ki kell fizetni az ár egy részét, a másikat viszont a szállításkor azonnal, de az sem ritka már, hogy a gyártók allokációs és kvótarendszert vezetnek be.

A megnövekedett költségeket azonban a nyomdák is tovább fogják hárítani a megrendelőkre, tehát rövid távon is növekedni fog a papíralapú nyomdai termékek ára. Peller kiemelte, a pályázatok és közbeszerzések esetén azok teljesítési határidejének megnövekedésére és persze a drágulásra is számítani kell.

(Napi.hu)