Gazdaság :: 2022. április 16. 17:49 ::

Ingatlan.com: az áremelkedés tovább folytatódik

Drasztikus áremelkedésről számolt be a magyarországi telkeknél az Ingatlan.com. A ház-, nyaralóépítésre és hétvégi pihenésre alkalmas telkeknél országos átlagban - egy év alatt - több mint 57 százalékkal nőttek az árak.

Az elemzésben a legfeljebb 1500 négyzetméteres telkek árának alakulását mérték fel. E szerint Budapesten az eladásra kínált lakóövezeti telkek átlagos négyzetméterára közel 128 ezer forint volt április közepén, ami éves összevetésben 26 százalékos árnövekedésnek felel meg. Valamennyi (lakó- és üdülőövezeti, illetve külterületi) telektípust összesítve, a fővároson kívül a balatoni régióban és Pest megyében ugrottak meg az árak. Ezt bizonyítja, hogy Somogy megyében a telkek négyzetméterára közel 115 százalékkal emelkedett 12 hónap alatt, így idén április közepén már közel 22 ezer forintot tett ki. Veszprém megyében is kiugró, 82 százalékos drágulás történt, így mostanra majdnem 28 ezer forintért kínálják eladásra a telkek négyzetméterét a tulajdonosok. A balatoni megyék mellett Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Fejér is az élbolyba sorolható, a szóban forgó megyékben 71-94 százalékkal 3,9-11,9 ezer forintra nőtt az átlagár. A fővárosi agglomerációt magában foglaló Pest megyében egy év alatt 49 százalékkal 31 ezer forintra nőtt a telkek átlagos négyzetméterára, ami Budapest után a legmagasabb megyei érték – számolt be az Ingatlan.com.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a jövőben is folytatódhat a drágulás, ami egyrészt a lakásépítési kedv felfutásának, másrészt a szűkös kínálatnak tudható be, írja a HVG.