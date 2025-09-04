Gazdaság :: 2025. szeptember 4. 13:12 ::

Az euróövezetben havi szinten csökkent a kiskereskedelmi forgalom júliusban

A piaci várakozásokat meghaladó mértékben csökkent az euróövezet kiskereskedelmi forgalma júliusban az előző havihoz képest az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat csütörtöki jelentése alapján.

Az euróövezet kiskereskedelmi forgalma júliusban 0,5 százalékkal esett júniushoz képest, amikor 0,6 százalékos növekedést mértek. Szakértői várakozások átlagában szerényebb, 0,3 százalékos havi szintű forgalomcsökkenés szerepelt júliusra.

Az élelmiszerek, italok és dohánytermékek kiskereskedelmi forgalma 1,1 százalékkal csökken júliusban a júniusi 0,6 százalék bővülés után. A nem élelmiszeripari termékek forgalomnövekedése 0,6 százalékról 0,2 százalékra mérséklődött. Az üzemanyagok kiskereskedelmi forgalma 1,7 százalékkal esett júliushoz mérten, amikor még 0,8 százalékos emelkedést jegyeztek föl.

Júliusban Horvátországban csökkent a legnagyobb mértékben, 4 százalékkal a havi szintű kiskereskedelmi forgalom, majd Észtországban 2 százalékkal, Németországban pedig 1,5 százalékkal.

A legnagyobb növekedés Litvániában (+1,5 százalék), Lettországban (+1,4 százalék) és Hollandiában (+1,1 százalék) volt havi szinten júliusban.

Éves alapon az euróövezet kiskereskedelmi forgalomnövekedése 2,2 százalékra lassult júliusban a június éves 3,5 százalékról.

(MTI)