Eljött az utolsó csata

Elérkeztünk tehát a végállomáshoz, a Kuruc.info olvasóival végigkísértük a magyar nemzeti tizenegy mérkőzéseit az Európa-bajnokság selejtezősorozatában. Már csak egy mérkőzés van hátra, és kiderül, vajon ott leszünk-e a kontinensviadalon.

Idén márciusban kezdődött a sorozat, jártunk fent és lent is, voltak szép és kevésbé szép pillanatok, reménykedtünk, csalódtunk, egyszóval mindent átéltünk, amit csak egy magyar szurkoló megélhet. És persze számolgattunk. Kétségtelen, az eddigi mérkőzések csúcsát a hazai pályán lejátszott győztes meccs jelentette Horvátország ellen, de mélypontját is itt kell keresnünk, ugyanis pár héttel ezelőtt Zágrábban úgy szenvedtünk 3-0-s vereséget, hogy nem is elsősorban az eredmény, de a mutatott, lélektelen játék volt igazán elszomorító. A Szlovákia elleni két vereség, főként a hazai, pedig egy olyan fájó pont, amin nehéz volt túllépni, mert egyrészt az itthoni mérkőzésen a játék képe alapján nem érdemeltünk vereséget, másrészt ha ott másképpen alakul, most jóval kedvezőbb helyzetben várhatnánk az utolsó mérkőzést.

No, de a „ha” természetesen nem játszik. Ez így alakult, nézzük, miképpen állunk!

Horvátország vezeti a csoportot 14 ponttal és 7 lejátszott mérkőzéssel, és játszik még hazai pályán Szlovákiával. Második helyen áll Magyarország, szintén 7 mérkőzéssel a háta mögött, 12 ponttal. Harmadik helyen tanyázik Szlovákia, 6 mérkőzéssel és 10 ponttal, játszanak ugyebár a horvátokkal, majd hazai pályán Azerbajdzsánnal. A negyedik helyet foglalja el Wales, 6 meccs, 8 pont, számukra hátra van egy idegenbeli azeri fellépés, majd a mieink elleni hazai meccs. A rend kedvéért, Azerbajdzsán az 5. helyen áll 1 ponttal, és ott is marad.

Alapvetés, nekünk győznünk kell Wales ellen, és akkor biztosan tovább megyünk. Lehet ugyan számolgatni, ha Szlovákia kikap Horvátországban, majd pedig pontot veszít Azerbajdzsán ellen, akkor elegendő a döntetlen is, de ezt hagyjuk is.



Egyser már sikerült… (kép: liveonscore.com)

S, hogy milyenek az előjelek? Meglehetősen vegyesek. Abból nyilván lehet erőt meríteni, hogy az első mérkőzésen 1-0 arányban felülmúltuk Walest, azonban ha abból indulunk ki, a walesiek foggal-körömmel fognak harcolni, mert még nekik is lehet esélyük a kijutásra, és ezúttal ők lépnek pályára hazai környezetben, akkor azt kell mondanunk, a győzelmi remények csak úgy valósulhatnak meg, ha betonbiztos lesz a védelmünk. Mert azzal nem lövök nagyon mellé, ha arra tippelek, több gólhelyzete lesz a hazai csapatnak. Itt már elég baljós a helyzet, ugyanis a védelem egyik oszlopa, számomra is az egyik legszimpatikusabb magyar játékos, Willi Orban biztosan nem lesz ott Cardifban a pályán, ugyanis sérülés miatt műteni kell.

Tudjuk azonban, a labdarúgás nem feltétlenül racionális sportág, sokszor nem a jobb, hanem a szerencsésebb csapat győz, mint ahogy arra is számtalan példát láttunk már, hogy lelkesedéssel és küzdéssel néha semmivé lesznek a különbségek.

Ehhez azonban extra lelki motiváció kell.

Éppen ezért ne is szaladjunk annyira előre, ugyanis ma este még vár egy barátságos meccs a magyar válogatottra. Amely viszont több is lesz, mint egy szimpla felkészülési mérkőzés. Az ellenfél Uruguay, a helyszín viszont az új Puskás Aréna. Ez lesz a stadionavató. Az a stadion, mely befogadóképességében messze felülmúlja az összes többit, és amelyben több meccset is játszani fognak a jövő évi Európa-bajnokságon. Mert a 2020-as Eb-t formabontó módon nem egy vagy két rendező ország fogja lebonyolítani, hanem sokkal több, és így Magyarország is rendezőjévé válik, amire nem volt még példa soha.



Ma este itt lépünk pályára (kép: MTI)

Itt jön a képbe a fentebb említett extra lelki motiváció. A sorsdöntő walesi meccs előtt, mely kedden lesz, pár nappal előtte, tehát ma este 7-kor pályára lépni abban a stadionban, telt ház előtt, vélhetően fantasztikus hangulatban, ahol szintén pályára futhatnának a játékosok az EB-n, hazai pályán, amennyiben sikerrel vennék az akadályt Cardifban, igen is kell, hogy hatalmas győzni akarást adjon.

Apró betűs megjegyzés, ha mégsem sikerül győznünk, jelen állás szerint a Nemzetek Ligája rájátszás is adna lehetőséget a kijutásra, de hogy ott kikkel kellene megmérkőzni, még nem tudjuk. Különben is, a hídon akkor megyünk át, ha odaértünk az elejére.

Addig is a jelszó, fel, győzelemre! Hajrá, Magyarország!

