Sportszerűség a javából: lézerfénnyel zavarták az angol szurkolók a dán kapust

Nem sok mindent tehetett Danny Makkelie játékvezető az angol szurkolók sportszerűtlen megnyilvánulása ellen: a dán sajtó szerint Kasper Schmeichel kapust az egész mérkőzésen lézerfénnyel zavarták.

Harry Kane tizenegyesénél abszolút lehetett is látni mindezt:

„Az első félidőben végig ezzel szórakoztak. Én is láttam, de Pierre-Emile Höjbjerg is, aki kiabált is a holland bíróval emiatt” – nyilatkozta Jannik Vestergaard, a dánok védője.

„Számos sportszerűtlen dolgot tapasztaltunk, de amikor nagy a tét, akkor minden eszköz megengedett” – tette hozzá.

Az Ekstra Bladet fel is tette a kérdést az UEFA-nak a Schmeichel elleni zaklatással kapcsolatosan, valamint a nézők bejáratnál történő ellenőrzésének módjáról, de választ nem kapott.

Anglia végül hosszabbításban 2-1-re győzött Dánia ellen, és vasárnap 21 órakor Olaszország ellen vívja az Európa-bajnokság döntőjét.

