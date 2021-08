Sport :: 2021. augusztus 6. 10:48 ::

Kikapott a görögöktől a férfi vízilabda-válogatott - a nőkhöz hasonlóan ők is a bronzért játszhatnak

A magyar férfi vízilabda-válogatott 9-6-ra kikapott a görög együttestől a pénteki elődöntőben a tokiói olimpián, így vasárnap a bronzéremért játszhat majd.

Märcz Tamás együttese a mérkőzés nagy részében kiválóan védekezett, ugyanakkor támadásban nem játszott hatékonyan, és néhány hiba elegendő volt a görögöknek ahhoz, hogy szinte végig vezetve diadalmaskodjanak.

A magyar válogatott vasárnap közép-európai idő szerint 6.40-kor a Szerbia-Spanyolország elődöntő vesztesével játszik majd a bronzéremért.

A görögök történtük során először játszhatnak olimpia döntőt, míg a magyarok a 2008-as pekingi diadal óta első érmüket szerezhetik.

Férfi vízilabdatorna, elődöntő:

Görögország-Magyarország 9-6 (2-1, 1-1, 2-2, 4-2)

Tacumi Vízilabdaközpont, zárt kapus

gólszerzők: Argiropulosz 4, Gikovecisz 2, Genidoniasz, Fundulisz, Szkumpakisz 1-1, illetve Manhercz 2, Vámos, Zalánki, Pásztor, Varga Dé 1-1

gól/ötméteres: 0/0, illetve 0/0

gól/emberelőny: 7/14, illetve 4/12

Magyarország:

Nagy - Manhercz, Vámos, Jansik, Erdélyi, Varga, Mezei - cserék: Angyal, Zalánki, Hosnyánszky, Hárai, Pásztor

Görögország:

Zerdevasz - Genidoniasz, Szkumpakisz, Fundulisz, Papanasztasziu, Kolomvosz, Vlahopulosz - cserék: Kapocisz, Derviszisz, Morikisz, Argiropulosz, Gikovecisz

A ráúszásnál Manhercz elhozta a labdát, de aztán sorra maradtak ki a helyzetek mindkét oldalon. A görögöket - akik a csoportkör nyitányán 10-9-re legyőzték a magyarokat - Varga és Zalánki lövésénél a kapufa is kisegítette, igaz, egyszer kettős emberhátrányban is kivédekezték a magyar támadást. Az első gólra több mint hat és fél percet kellett várni, azzal a találattal a görögök szereztek vezetést, majd hamarosan megduplázták az előnyüket, de a negyed vége előtt Vámos volt eredményes, így lőtávolon belül maradt a válogatott (1-2). Märcz Tamás előzetesen kevés gólos, nagy taktikai csatát hozó mérkőzésre számított, és várakozását az első nyolc percben látottak alá is támasztották.



Nagy Viktor magyar kapus és Sztilianosz Argiropulosz Kanakakisz, a görög válogatott játékosa (fotók: Illyés Tibor / MTI)

A második felvonás sikertelen magyar akcióval, valamint görög találattal indult, aztán Zalánki lőtt nagy gólt távolról (2-3). Ezután hosszú percekig megint a védelmekről szólt a meccs, még úgy is, hogy néhány lövés a kapufán csattant. Tíz másodperccel a dudaszó előtt a magyarok előtt adódott lehetőség fórban, de a rivális újfent kivédekezte a támadást.

A nagyszünet után a görögök támadhattak először, de nem sikerült növelniük a góljaik számát. A másik oldalon egy türelmesen végigjátszott akció végén Pásztor vette be az ellenfél kapuját, erre azonban az ellenfél viszonylag hamar - fórban - válaszolni tudott. A következő akciónál a magyarok kerültek emberelőnybe, ekkor Märcz Tamás időt kért, a támadást pedig Manherczre játszották ki, aki nem hibázott a befejezésnél (4-4). Egy perccel a játékrész vége előtt megint a görögök találtak be fórban, erre pedig a Märcz-csapatnak a szünetig nem volt válasza.



Manhercz Krisztián most nem jutott hét gólig, mint a negyeddöntőben, de így is a csapat legeredményesebbje volt

A zárónegyed görög akcióval indult, abból gól nem született, a másik oldalon viszont Manhercz villant újból, ezzel ismét egyenlő volt az állás (5-5). Védekezésben hibáztak a magyarok, így az ellenfél megint vezetett, az ellentámadást pedig kivédekezte. Emberelőnyhöz jutva időt kértek a görögök, majd végigvitték az eltervezett akciójukat, melynek végén kétgólosra növelték a különbséget (7-5). Varga Dénes bombagóljával zárkózni próbáltak a magyarok, de a rivális azonnal válaszolt. A folytatásban Märcz játékosainak nem sikerült áttörni az ellenfél védelmét, míg a görögök háromgólosra növelték a különbséget két perccel a vége előtt (9-6). Az utolsó percben már nem történt jelentős esemény a medencében, így a magyarok a harmadik helyért ugorhatnak majd vízbe vasárnap.

Frissítés: "Különösen a védekezésük volt emberfeletti"

"Nem tudtuk megragadni ezt a lehetőséget, de a görög csapat kiválóan játszott, remekül védekezett. Ilyenkor mindig azt kívánom, hogy azok, akik minket kiejtettek, nyerjék is meg a tornát, mert az igazolja, hogy jogosan kaptunk ki" - nyilatkozta Varga Dénes. A csapatkapitány kiemelte, igyekeztek feltörni az ellenfél védelmét, de a görögök jól reagáltak minden próbálkozásukra. "Aki szembejön velünk két nap múlva, az ellen nyerni szeretnénk, hogy hazavihessük a bronzot" - tette hozzá Varga.

Märcz Tamás úgy vélte, a rivális pontosan támadott, miközben jól zárt vissza, és a magyaroknak nem sikerült gyorsabb játékra kényszeríteni ellenfelét.

"Különösen a védekezésük volt emberfeletti, nem tudtunk jó tempóban kapura lőni, néhányszor gyorsabban és fantáziadúsabban kellett volna forgatni az emberelőnyöket, emberhátrányokat" - fogalmazott a kapitány, aki szerint abban még fejlődnie kell a válogatottnak, hogy ezekben a helyzetekben jobban reagáljon.

"Kikapcsoltuk a gólszerzésben eddig jeleskedő három játékosukat, de előlépett egy olyan, akitől nem várta senki, hogy most négy gólt lő. Nagyon jó görög csapattól kaptunk ki, minden elismerésem, megérdemelten jutottak döntőbe, legközelebb szeretném, ha legyőznénk őket" - tette hozzá Märcz, aki szerint akár a szerb, akár a spanyol együttes lesz az ellenfél a bronzmérkőzésen, minden tudásukra szükség lesz a győzelemhez.

(MTI)