Zsinórban harmadszor aranyérmes a női kajaknégyes, Kozák Danuta hatszoros olimpiai bajnok

/Bővített hír./

A magyar női kajaknégyes ismét megvédte címét 500 méteren a tokiói olimpián, az egység vezérevezőse, Kozák Danuta pályafutása hatodik ötkarikás aranyérmét szerezte.

A Kozák, Csipes Tamara, Kárász Anna, Bodonyi Dóra összeállítású egység fantasztikus versenyzéssel sorozatban harmadszor hozta Magyarországnak az aranyérmet ebben a számban.



Az aranyérmes Kozák Danuta, Csipes Tamara, Kárász Anna és Bodonyi Dóra (b-j) a női kajaknégyesek 500 méteres versenyének döntője után (fotók: Kovács Tamás / MTI)

A magyarok amellett, hogy ők az aktuális világbajnokok, kétszeres címvédőként érkeztek a japán fővárosba, Kozák Londonban és Rióban is a győztes csapat tagja volt, és öt éve a csütörtökön egyesben ezüstérmes Csipes is tevékeny részese volt a sikernek. A korábban Tokióban Kozákkal párosban bronzérmes Bodonyi, valamint Kárász most szerepel először olimpián.



Csipes Tamara, Bodonyi Dóra, Kozák Danuta és Kárász Anna (b-j)

Miközben ismét eleredt az eső a Sea Forest kajak-kenu pályán, a magyarok a lengyelek és az új-zélandiak között, az ötös pályáról vágtak neki a távnak. Nem kezdtek rosszul, ahogy a riválisok sem, fétávnál fehérorosz, magyar, új-zélandi volt a sorrend. Kozák aztán növelte a csapásszámot, és a hajrához közeledve már a magyar hajó orra volt elöl. A lendület kitartott egészen a célig, ahol Kozák a magabiztos győzelem után a levegőbe csapva az öklével jelezte, hogy ez a szám továbbra is magyar felségterület.



hatszoros olimpiai bajnok Kozák Danuta, A háttérbern Bodonyi Dóra, az aranyérmes magyar egység tagja

Másodikként a fehéroroszok, harmadikként pedig a lengyelek értek be, Új-Zéland lett a negyedik, így Lisa Carringtonnak a korábbi három aranyérem után nem sikerült a negyedik számban is dobogóra állnia Tokióban.



Bodonyi Dóra, Csipes Tamara, Kárász Anna és Kozák Danuta (b-j)

A Ferencváros 34 éves kajakosa, Kozák Danuta pályafutása hatodik olimpiai aranyérmével a magyar örökrangsorban utolérte a vívó Kovács Pált és Kárpáti Rudolfot, s az összesen nyolc dobogós helyével - hat első, valamint egy-egy második és harmadik - a hét elsőséggel (plusz egy ezüsttel és két bronzzal) csúcstartó Gerevich Aladár mögött minden idők második legeredményesebb magyar olimpikonja lett.



Kozák Danuta, Csipes Tamara, Kárász Anna és Bodonyi Dóra (b-j)

Csipes pályafutása második, Kárász és Bodonyi pedig egyformán első olimpiai bajnoki címét szerezte. Előbbi kajakos ezzel túlszárnyalta edző-édesapját, Csipes Ferencet, aki egyszeres ötkarikás aranyérmes.

Ez a tokiói magyar küldöttség hatodik aranyérme, az első olyan, amelyet nők szereztek.

Eredmény:

női K-4 500 m, olimpiai bajnok:

MAGYARORSZÁG (KOZÁK DANUTA, CSIPES TAMARA, KÁRÁSZ ANNA, BODONYI DÓRA) 1:35.463 p

2. Fehéroroszország (Margarita Mahnyeva, Nagyezsda Papok, Volha Hudzenka, Marina Litvincsuk) 1:36.073

3. Lengyelország (Karolina Naja, Anna Pulawska, Justyna Iskrzycka, Helena Wisniewska) 1:36.445

A tokiói olimpián aranyérmes női kajaknégyes tagjainak portréja:

Kozák Danuta:

Születési idő és hely: 1987.01.11., Budapest

Klubja: Ferencváros

Versenyszámai: K-1 500 m, K-2 500 m és K-4 500 m

Olimpiai eredményei: 6X OLIMPIAI BAJNOK - K-1 500 m (2012), K-4 500 m (2012), K-1 500 m (2016), K-2 500 m (2016), K-4 500 m (2016), K-4 500 m (2021); ezüstérmes - K-4 500 m (2008), bronzérmes - K-2 500 m (2021), 4. - K-1 500 m (2021)

További kiemelkedő eredményei: 14X VILÁGBAJNOK - K-1 500 m (2013, 2014, 2018), K-2 500 m (2009, 2010, 2015, 2018), K-4 500 m (2009, 2011, 2013, 2014, 2018), K-2 200 m (2011), 4x200 m-es váltó (2013); 18X EURÓPA-BAJNOK - K-2 1000 m (2007), K-4 200 m (2008), K-2 500 m (2008, 2009, 2016, 2021), K-1 500 m (2010, 2011, 2014, 2016, 2018), K-2 200 m (2011), K-4 500 m (2013, 2014, 2016, 2018, 2019), K-1 200 m (2014)

Csipes Tamara:

Születési idő és hely: 1989.08.24., Budapest

Klubja: Budapesti Honvéd

Versenyszámai: K-1 500 m, K-2 500 m és K-4 500 m

Olimpiai eredményei: 2X OLIMPIAI BAJNOK - K-4 500 m (2016), K-4 500 m (2021); ezüstérmes - K-1 500 m (2021), 4. - K-2 500 m (2021)

További kiemelkedő eredményei: 8X VILÁGBAJNOK - K-2 1000 m (2010, 2018), K-2 500 m (2014), K-4 500 m (2010, 2019), K-1 1000 m (2011, 2019), K-1 5000 m (2011); 9X EURÓPA-BAJNOK - K-2 1000 m (2010, 2011, 2021), K-2 500 m (2011, 2014), K-1 1000 m (2014), K-4 500 m (2016, 2018, 2021)

Kárász Anna:

Születési idő és hely: 1991.09.20., Dunaújváros

Klubja: MVM Szegedi VSE

Versenyszáma: K-1 200 m és K-4 500 m

Olimpiai eredményei: OLIMPIAI BAJNOK - K-4 500 m (2021), 16. - K-1 200 m (2021)

További kiemelkedő eredményei: 4X VILÁGBAJNOK - K-2 200 m (2014), K-2 500 m (2018), K-4 500 m (2014, 2018), 2xvb-2. (K-1 500 m, 2015; K-4 500 m, 2015); 4X EURÓPA-BAJNOK - K-4 500 m (2014, 2018, 2019, 2021)

Bodonyi Dóra:

Születési idő és hely: 1993.11.07., Szarvas

Klubja: Szolnoki Kajak-Kenu Klub

Versenyszáma: K-2 500 m és K-4 500 m

Olimpiai eredményei: OLIMPIAI BAJNOK - K-4 500 m (2021), bronzérmes - K-2 500 m (2021)

További kiemelkedő eredményei: 5X VILÁGBAJNOK - K-1 1000 m (2018), K-1 5000 m (2017, 2018, 2019), K-4 500 m (2019); 1xvb-3. (K-2 1000 m, 2015); 6X EURÓPA-BAJNOK - K-1 1000 m (2017), K-1 5000 m (2017, 2021), K-2 500 m (2021), K-4 500 m (2018, 2021); 2xEb-2. (K-1 5000 m, 2016, 2019)

A legeredményesebb magyar színekben induló olimpikonok

Kajak-kenuban ismét az éremtáblázat élén



Balla Virág (b) és Takács Kincső

További eredmények

Balla Virág és Takács Kincső párosa az ötödik

A Balla Virág, Takács Kincső kenupáros az ötödik helyen végzett 500 méteren a tokiói olimpián.

A győriek többszörös világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok kettősére - melyben mindketten 27 évesek - nagyon erős mezőny várt a döntőben, és bár nagyon jól lapátoltak, nem tudtak odaérni a dobogóra.

A rajtjuk jól sikerült, majd féltávnál a negyedik helyen haladtak a világbajnoki címvédő kínai Hszü Si-hsziao, Szun Meng-ja duó, valamint az ukránok és a németek mögött. A kínaiak sikeréhez nem férhetett kétség, ahogy az ukránok második helyéhez sem, de mögöttük részben a magyarok részvételével nagy csata alakult ki a bronzéremért, és ezt végül a kanadaiak kettőse, Laurence Vincent-Lapointe és Katie Vincent nyerte.

A 11-szeres világbajnok Laurence Vincent-Lapointe érdekes történések után induhatott el Tokióban. Korábban doppingoláson érték, de később felmentették, mert elfogadták a védekezését, mely szerint a tiltott szer volt barátjának testnedvéből került a szervezetébe. Mivel a kvalifikációs versenyeken az eljárás idején nem vehetett részt, kvótát sem tudott szerezni, de a kanadaiak - élve egy szabályok között talált kiskapuval - az egyik női kajakos indulási jogukat neki adták, így - bár a nemzetközi kajak-kenus közösség, így a magyarok is felháborodva fogadták ezt - mégis vízre szállhatott a japán fővárosban.

Balla és Takács végül a németek mögött az ötödik, pontszerző helyet szerezte meg a döntőben.

A záró program előtt fél óráig özönvízszerű eső volt a pályán, majd a döntők rajtjára elállt, szélcsend alakult ki, de nagyon párássá vált a levegő.

"Mindent kiadtunk magunkból, de nagyon fájt ez a pálya, mert rettenetesen párás volt a levegő. Rendben volt a rajtunk, jöttünk egy rendkívül jó utazót, indítottunk is, bár a végén éreztem, hogy elsavasodtam, ezért átadtam Kincsőnek a tempót" - értékelt a futam után Balla. "Nem tudom, a többiek miben ennyivel jobbak, hogy a végén még így meg tudnak indulni. Leginkább a kanadaiak leptek meg" - tette hozzá.

"Tudatosan jöttünk végig ezen az úton, és nemcsak az olimpiai programban, hanem az egész eddigi pályafutásunk során. Örültem volna, ha ezt meg tudjuk koronázni egy éremmel, úgyhogy csalódott vagyok, viszont örülök, hogy mi nem rontottunk el semmit" - nyilatkozta Takács.

Adolf Balázs majdnem döntőbe jutott, de végül 15. lett

Adolf Balázs a B döntőben hetedikként célba érve összesítésben a 15. helyen zárta a kenu egyesek 1000 méteres versenyét a tokiói olimpián. A számot a brazil Isaquias Queiroz dos Santos nyerte, fölényes győzelmet aratva.

Az Óbudai Ganz VSE versenyzője, a 21 éves Adolf korábban csak egy hajszállal maradt le a nyolcas fináléról, a "kisdöntőben" pedig már nem tudta megismételni azt a dinamikus evezést, amelyet az elő- és a középfutamban mutatott.

Az aranyérmet az öt éve, Rióban második, világbajnoki címvédő brazil Isaquias Queiroz dos Santos nyerte a kínai Liu Hao és a moldovai Szergej Tarnovszkij előtt.

A férfi kajaknégyes negyedik lett, de messze volt a dobogó

A magyar férfi kajaknégyes a hetedik helyen végzett 500 méteren a tokiói olimpián.

A férfi kajakos kvartettek ezúttal nem az elmúlt évtizedekben megszokott 1000, hanem 500 méteren versenyeztek. A magyar egység évek óta együtt készült, de aztán Kuli István tavaszi sérülése átírta a terveket, és az olimpia előtt néhány héttel át kellett alakítani az egyéget.

A magyar hajót így most Nádas Bence, Béke Kornél, Tótka Sándor és Csizmadia Kolos alkotta, közülük Nádas, Tótka és Csizmadia már aratott sikereket a japán fővárosban, Tótka megnyerte a 200 méter egyest, Csizmadia negyedik lett ugyanebben a számban, Nádas pedig ugyancsak éppen lemaradt a dobogóról Kopasz Bálinttal K-2 1000 méteren.

A magyar hajó jól lapátolt a szombati döntőben, de a dobogós helyektől messze volt. Az élen a várakozásoknak megfelelően a németek és a spanyolok vívtak nagy csatát, a táv nagy részében utóbbi hajó vezetett, de végül a németek lehajrázták őket.

A győztes egység tagja, a 39 éves Ronald Rauhe az első férfi gyorsasági kajak-kenuban, aki öt különböző olimpián is érmet tudott szerezni.

Ez volt az utolsó kajak-kenu döntő a játékokon, a magyar küldöttség parádés teljesítményt nyújtva három arany-, két ezüst- és egy bronzéremmel távozik Tokióból.

