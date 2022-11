Sport :: 2022. november 19. 11:04 ::

FIFA-elnök: az európaiaknak az elkövetkező háromezer évet bocsánatkéréssel kell tölteniük

Egy nappal a katari világbajnokság rajtja előtt kettős mérce alkalmazásával vádolta meg a nyugati országokat Gianni Infantino, a Nemzetközi Ladarúgó Szövetség (FIFA) elnöke.

"Úgy gondolom, hogy amit mi európaiak az elmúlt háromezer évben világszerte tettünk, azért az elkövetkező háromezer évben bocsánatot kell kérnünk, mielőtt elkezdünk másoknak erkölcsi tanácsokat osztogatni" - fogalmazott szombati, al-rajjani sajtótájékoztatóján az 52 éves, olasz-svájci sportvezető. Hozzátette: szomorú a kettős mérce alkalmazása miatt. (A képmutatás és liberális szemforgatás kritikájában van is igazsága, de sikerült átesni a ló túloldalára. És maga a bűntudatkeltés éppen a "szokásos" narratíva... Jó kérdés, hogy nem a gyarmatosításról híres, ellenben korábban a katariakhoz hasonlóan oszmán megszállást nyögő magyarokként nekünk kiktől kellene bocsánatot kérnünk. Persze mi pont nem csatlakoztunk a kórushoz, de ebből is látszi, az európaizás is meglehetősen sekélyes. Főleg, ha az egyszeri átlagemberekre gondolunk, akik Párizsban már jó eséllyel Abdul néven futnak... - a szerk.)



Infantino a katari emírrel (fotó: Laci Perényi / IMAGO)

Katar évek óta a bírálatok kereszttüzében áll az emberi jogok sárba tiprása és a külföldi munkavállalók nem megfelelő életkörülményei miatt. Az emírség kormánya ugyanakkor visszautasítja ezeket a vádakat.

"Hány nyugati befektető, amely milliárdokat kapott Katartól, hány emelte fel a szavát a külföldi munkások jogaiért? Egy sem. - mondta a FIFA elnöke. - Ki törődik a munkásokkal? Ki? A FIFA igen, a futball igen, a világbajnokság igen - és az igazat megvallva, Katar is."

A dohai lakóhellyel is rendelkező Infantino hozzátette: nem érti, hogy miért nem ismerik el az országban történt pozitív változásokat.

"Képmutató az ilyen egyoldalú kioktatás" - fogalmazott, miután a következő szavakkal kezdte a sajtótájékoztatóját:

Ma nagyon erős érzéseim vannak. Ma katarinak érzem magam, ma arabnak érzem magam, ma afrikainak érzem magam. Ma homoszexuálisnak érzem magam. Ma fogyatékkal élőnek érzem magam, ma bevándorló munkavállalónak érzem magam.

A december 18-ig tartó vb vasárnap a Katar-Ecuador nyitómérkőzéssel veszi kezdetét.

(MTI)

