Sport :: 2023. január 19. 21:31 ::

"Holland nemzetiségű" védőt igazolt a Ferencváros

Az Európa-ligában nyolcaddöntős Ferencváros csütörtökön leigazolta a Slovan Bratislavától Myenty Abena suriname-i válogatott labdarúgót - közölte az MTI.

A zöld-fehér klub honlapjának beszámolója szerint a holland állampolgársággal is rendelkező futballista az Utrecht második számú csapatában mutatkozott be, majd a De Graafschappal feljutott a holland élvonalba. Ezt követően 2019 elején szerződött a Spartak Trnavához, amellyel megnyerte a Szlovák Kupát. A nyolcszoros suriname-i válogatott védő a nagy rivális Slovanhoz igazolva háromszor nyert szlovák bajnokságot és újabb két alkalommal elhódította a kupát is.



Valamiért ő sem a suriname-i nőket szereti... A "hölgynek" pedig gratulálunk

A 28 éves játékos számára nem ismeretlen a magyar bajnok, mivel tavaly nyáron a Bajnokok Ligája selejtezőjében mindkét mérkőzést végigjátszotta az FTC ellen a pozsonyi csapat színeiben. A párharcot 5-3-as összesítéssel a magyar klub nyerte.