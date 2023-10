Sport, Videók :: 2023. október 10. 11:26 ::

Nem lesz magyar kvóta a sportban: leszavazta a Fidesz a Mi Hazánk javaslatát

Novák Előd előterjesztőként kifejtette: a hazai csapatsportbajnokságokban 50%-os magyar kvóta bevezetése érdekében azért nyújtott be országgyűlési határozati javaslatot a Mi Hazánk Mozgalom, hogy a sportban is elburjánzott külföldi vendégmunkások dömpingje helyett garantáljuk a magyar sportolók szereplését a magyar adófizetői pénzből is megrendezett bajnokságokban, a befizetett adókból épített sportlétesítményekben, az utánpótlásnak több lehetőséget biztosítva, a válogatott csapataink színvonalát is emelve.

Csapatsportjaink döntő többségében korlátozás nélkül alkalmazhatók külföldi, sőt Európai Unión kívülről érkező sportolók, bár vannak magyar kvóták is bizonyos sportágakban. Ezzel szemben pl. Románia tavaly bevezette a hazai kvótát a csapatsportokban. Sajnos Magyarországon viszont jelenleg több olyan sportklub működik, melynek játékosai között alig találni hazait. Sőt olyan mérkőzések is voltak magyar bajnokságokban, ahol egyetlen magyar játékos sem lépett pályára.

A legutóbbi átigazolási időszakban például tovább nőtt a külföldi labdarúgók száma az NB I-ben. Rekordot állított be a Diósgyőr a 2023. nyári átigazolási szezonban, miután 12 légióst igazolt (ugyanannyit, mint egy évvel ezelőtt a DVSC). Szélnek eresztették vagy cserepadra ültették az NB I-be feljutást kiharcoló játékosok többségét. Pedig nem is olyan jók a külföldiek: bár kevés esélyt kapnak a magyarok, a labdarúgó gólkirályt az elmúlt években mégis a csak hazai játékosokkal felálló Paks csapata adta.