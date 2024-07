Sport :: 2024. július 13. 16:46 ::

Legyőzte Japánt a férfi vízilabda-válogatott

A párizsi olimpiára készülő magyar férfi vízilabda-válogatott 16-12-re legyőzte a japán csapatot, ezzel a második helyen zárta a Margitszigeten rendezett Dominó Trans nemzetközi férfi felkészülési tornát.

A magyarok az első negyedben jól védekeztek, de csak egy góllal vezettek, majd a második nyolc percben a japánoknak hat gólt sikerült szerezniük, igaz, Varga Zsolt szövetségi kapitány tanítványai is dobtak ötöt.

A nagyszünetre így 8-8-as döntetlennél vonultak a felek, majd a folytatásban Varga Dénes remeklésének is köszönhetően sikerült háromgólnyira ellépniük a magyaroknak, akik végül négygólos különbséggel verték az ázsiai csapatot.

"Volt egy megbeszélt taktikánk, ami az első negyedben egész jól működött, aztán erre reagáltak, nagyon kevés volt a blokk és sok gólt kaptunk. Nyilvánvaló, hogy az ő játékuk mellett legalább 10-14 gólt fogunk lőni, de mindenképpen nyolc alatt kellett tartani őket. Nehéz és fárasztó mérkőzés volt, ez azonban nem kifogás, mert ők is fáradtak. Örülök, hogy végül nyerni tudtunk, viszont nagyon sokat kell még dolgoznunk az olimpiáig. Igaz nem sok idő van, de nemcsak edzéseken, hanem fejben is készülni kell" - mondta az M4 Sportnak Fekete Gergő, majd hozzátette, hogy kissé olyan érzése volt, mintha ott ragadtak volna a mátraházi edzőtáborban, mivel szerinte nem elég éles és koncentrált még a csapat.

Varga Zsolt szövetségi kapitány szerint sokat tudtak profitálni a tornából, annak pedig kifejezetten örül, hogy a franciákat formán kívül, lassabb játékkal is le tudták győzni. A japánok ellen pedig szerinte a végére már megérezte a csapat, hogyan kellene ellenük játszani.

"Három hivatalos mérkőzést lejátszani az tényleg ad egy teljesen más ritmust, rávilágít azokra a pontokra, amin dolgozni kell. Közben is dolgoztunk ezeken, sőt volt, amin változtattunk is. Abszolút ráláttunk arra, hogy mik azok, amiken dolgoznunk kell, melyik játékosok vannak esetleg még formán kívül és hogy milyen típusú munkán kell még átesniük" - mondta Varga Zsolt.

Varga Dénes a mérkőzés után megerősítette, hogy ez volt az utolsó hivatalos mérkőzése a Margitszigeten, és azt is kiemelte, mindhárom meccsnek megvolt a maga hozadéka, még a kudarcnak is, "mert bármilyen rosszul is hangzik, abból lehet tanulni".

Eredmények:

3. forduló:

Magyarország-Japán 16-12 (3-2, 5-6, 4-3, 4-1)

a magyar gólszerzők: Varga D. 5, Hárai 4, Angyal, Jansik, Fekete 2-2, Manhercz 1

(MTI)