Egyetlen nagyobb belga város sem hajlandó vendégül látni a Belgium-Izrael labdarúgó-mérkőzést, de szerencsére van segítség

A sorsolás értelmében szeptember 6-án játsszák le a Belgium-Izrael labdarúgó-mérkőzést az UEFA Nemzetek Ligája Labdarúgó-bajnokság keretében. Csakhogy a nagyobb belga városok közül egyik sem hajlandó vendégül látni az izraeli válogatottat. Az ok: tartanak attól, hogy az izraeli hadsereg népirtó háborúja miatt tömegtüntetések törnek ki a stadionokban. Egy ország bezzeg azonnal bejelentkezett, hogy szívesen vendégül látja a Belgium-Izrael labdarúgó-mérkőzést – írja a sport5.co.il.



Fotó: Jack Guez/AFP

Az UEFA Nemzetek Ligája Labdarúgó-bajnokság keretén belül 2024. szeptember 6-ra sorsolták a Belgium és Izrael közti válogatott mérkőzést, ám a nagyobb belga városok, mint például Brugge, Antwerpen, Brüsszel, Leuven vagy Liége már bejelentették, hogy az izraeli hadseregnek a Gázai övezetben folytatott háborúja (pontosabban: az ott végrehajtott izraeli népirtás – H. J.) elleni várható tiltakozások miatt biztonsági okokból nem képesek biztosítani a mérkőzést.

Mégis mit gondol a kedves olvasó, melyik ország jelentkezett be, hogy szívesen vendégül látja a belgák által nem vállalt Belgium-Izrael labdarúgó-mérkőzést? Természetesen Magyarország, amely már korábban azt is jelezte, hogy a november 17-én esedékes Izrael-Belgium UEFA Nemzetek Ligája mérkőzést is szívesen vendégül látja.



Otthon érezték magukat az izraeli szurkolók a felcsúti Sancho Arénában a 2023 novemberében lejátszott Izrael-Románia mérkőzésen (fotó: Reuters)

