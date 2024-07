Sport :: 2024. július 27. 15:56 ::

Minden kardozónkat afrikai hátterű ellenfél ejtette ki

Első mérkőzésén kikapott, így nem jutott nyolcaddöntőbe a kardozó Szatmári András a párizsi olimpia vívóversenyén.

Első pástra lépése alkalmával az afrofrancia Boladé Apithyvel asszózott az egyéniben 2017-ben, csapatban tavaly világbajnok magyar vívó és 15-13-as vereséget szenvedett a 38 éves, csapatban Eb-győztes, egyéniben a 2010-es évek elején kétszer is Eb-ezüstérmes ellenfelétől.

A 31 esztendős Szatmári áprilisban, edzésen bokasérülést szenvedett, a júniusi Európa-bajnokságot óvatosságból még kihagyta, de már az előtt készült a nyári játékokra. Az első olimpiai pástra lépése alkalmával már a bemutatásnál érződött, hogy Apithy élvezni fogja a hazai pálya előnyét.

A magyar kardozó két tiszta, gyors tussal jól kezdett, de aztán szorossá vált az asszó. Vitatott akciók is akadtak bőven, Szatmári videókérési lehetősége 5-7-nél elfogyott. A szünet 6-8-nál következett, majd 10-10-nél jött össze az egyenlítés. A kiélezett asszó végén a francia akcióit ítélték meg. Szatmári 12-13-nál védés visszavágást reklamált, de Apithy kapta a pontot. Ezután még egy magyar találat esett, a következő akcióval azonban a francia lezárta a mérkőzést.

Frissítés: Szilágyi Áron már biztos nem védi meg a címét

A címvédő Szilágyi Áron kikapott az első fordulóban, így nem jutott nyolcaddöntőbe férfi kardban szombaton a párizsi olimpia vívóversenyén.

A háromszoros olimpiai bajnok 15-8-as vereséget szenvedett az Algériában született, de kanadai színekben versenyző Fares Arfától

A 34 éves magyar vívó egyéniben a 2008-as, pekingi olimpia óta először szenvedett vereséget ötkarikás játékokon.

Gémesi Csanád legyőzte a világbajnokot

Gémesi Csanád legyőzte az első fordulóban a világbajnoki címvédő amerikai Eli Dershwitzet férfi kardban szombaton a párizsi olimpia vívóversenyén, ezzel nyolcaddöntőbe jutott.

A 37 éves magyar vívó nagy csatában, 15-10-re verte a 28 éves riválisát.

Nem sokkal korábban a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron, valamint a 2017-ben világbajnok Szatmári András kikapott első fordulós mérkőzésén, így egyikük sem folytathatja az egyéni küzdelmet.

2. frissítés: Szilágyi: mintha én lettem volna az újonc a háromszoros olimpiai bajnok ellen

Olyan érzés volt, mintha ő lenne a háromszoros olimpiai bajnok és én az újonc olimpikon - fogalmazott Szilágyi Áron azt követően, hogy váratlan vereséget szenvedett a 32 között a férfi kardozók szombati egyéni versenyében a párizsi olimpián.

Elmondása szerint alapvetően nagyon jó érzésekkel jött ki a csarnokba, nem gondolta, hogy ennyire megverik, vagy ennyire nem lesz fogalma, mit kell csinálnia.

"Őszintén, azt mondtam magamnak, hogy ez most egy újabb lehetőség éremszerzésre, vagy arra, hogy ott legyek a legjobbak között, de sajnos ebből már nem lesz érem" - szögezte le.

Az MTI érdeklődésére, hogy min ment el a mérkőzés, úgy reagált, hogy gyakorlatilag mindenen.

"Nem tudok olyan elemet kiemelni, amiben jobb lettem volna az ellenfelemnél. Taktikailag fölém nőtt, és azt mondom, hogy technikailag is. Bejöttek a parádjai, ültek a támadásai, védekezésben is ügyesen kimozgott és fizikailag is fölém nőtt, pedig alapvetően inkább nekem lett volna ez a taktikám. Másrészt mintha olvasott volna, tusról tusra pontosan tudta, hogy mi fog történni" - elemezte a történteket.

"Elképesztő, hogy 6-0-ra elhúzott az ellenfelem, de onnan azért volt egy-két jó pillanatom. Talán 6-4-re is feljöttem, és akkor azt hittem, hogy meglehet, de ott elvágtam egy támadást, ami nagyon nagy butaság volt. Ha ott nem 7-4, hanem 6-5 az állás, akkor az asszó alakulhatott volna egészen másképpen is. Talán több pillanat is volt, de rögtön lecsapott rá az ellenfelem, vagy nem sikerültek a befejezések" - folytatta az elemzést.

Hozzátette: rossz érzés volt fenn lenni a páston, de olyan sokk volt számára az asszó, hogy egyelőre még csak nem is csalódott vagy dühös.

Gémesit tunéziai ellenfél állította meg

A kardozó Gémesi Csanád kikapott a második mérkőzésén szombaton a párizsi olimpia vívóversenyén, így nem jutott negyeddöntőbe.

A 37 éves magyar vívó a világbajnoki címvédő amerikai Eli Dershwitz bravúros legyőzése után a tunéziai Faresz Ferjanival találkozott, aki előzőleg meglepően simán, 15-8-cal búcsúztatta a csapatban négyszeres világ- és kétszeres olimpiai bajnok, egyéniben vb-ezüstérmes dél-koreai Gu Bongilt.

A csapattal tavaly világbajnok, Tokióban olimpiai bronzérmes Gémesi nem kezdett jól, de háromtusos hátrányból fordítani tudott. Felváltva estek ezután a tusok, a szünet 7-8-as állásnál következett. Továbbra is szorosan alakult a mérkőzés, de többnyire a tunéziainál volt az előny. Gémesi 14-13-nál fordított, majd a következő akciónál visszahúzta a kezét, az utolsó tust pedig a tunéziainak ítélte a mérkőzésvezető.

(MTI nyomán)