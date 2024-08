Sport :: 2024. augusztus 14. 16:02 ::

Bacsa Péter szerint csalódás, hogy nem jött össze a birkózó érem

Bacsa Péter, a Magyar Birkózók Szövetségének (MBSZ) ügyvezető alelnöke szerint Losonczi Dávid és Muszukajev Iszmail ötödik helyének ellenére a magyar csapat nem teljesítette az előzetes elvárásokat a párizsi olimpián.

A francia fővárosba címvédő világbajnokként érkező Losonczi (kötöttfogás, 87 kg) és Muszukajev (szabadfogás, 65 kg) szerepelt a legjobban a magyar gárdából, a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes Lévai Zoltán (kf, 77 kg), valamint az ötszörös Eb-érmes Ligeti Dániel (125 kg) egyaránt hetedik lett, míg a kétszeres Eb-harmadik Nagy Bernadett (76 kg) tizenharmadikként zárt.

"Az elvárás egy érem és egy pontszerző hely volt, mindannyiunknak csalódás, hogy ez nem jött össze. Hihetetlen, hogy milyen apróságok döntenek a mennyről és a pokolról, láthattuk, Losonczi Dávid és Muszukajev Iszmail is csupán hajszálra volt a bronzéremtől. Ha mindkettő megvan, akkor elégedetten dőlhetnénk hátra, most meg elkezdhetnénk temetni magunkat. Én egyik irányba sem mennék el, a földön kell maradni és reálisan értékelni" - mondta a hazai szövetség honlapjának Bacsa Péter, majd hozzátette, hogy ötből négy magyar birkózó sikerrel vette a nyolcaddöntőt, ami dicséretes.

"Hajszálra voltunk két éremtől, sajnos a kapufáról most nem befelé pattant a labda. Tokióban így történt, egy-egy arany- és ezüstéremmel tértünk haza, de ne feledjük, hogy az után generációváltás történt a sportágunkban, három indulónknak ez volt az első olimpiája" - emlékeztetett a sportvezető, majd megjegyezte, az olimpián nem létezik papírforma, mivel bárki képes élete formájában birkózni, és a legnagyobb esélyesek is el tudnak bukni. Bacsa szerint rendkívüli volt a verseny hangulata, ebből pedig az is kiderült, hogy rengeteg embert érdekel a birkózás.

A nemzetközi szövetség (UWW) bíráskodásért felelős tagjaként pedig kiemelte a bírók, többek között az egyetlen magyar, Sleisz Gabriella magas színvonalú munkáját is, akik remekül teljesítettek az olimpia alatt.

Az MBSZ ügyvezető alelnöke a nemzetközi éremeloszlást is értékelte, mivel a 18 súlycsoportból nyolcban a japánok hozták el az aranyat, míg Iránnak, Bulgáriának az Egyesült Államoknak két-két bajnoki cím jutott, emellett Kubához, Georgiához, Üzbegisztánhoz és Bahreinhez vándorolt a maradék egy-egy ötkarikás elsőség. Bacsa elmondása szerint Európa egyre gyengébben teljesít az ázsiai és az amerikai kontinenssel szemben, és azt is intő jelnek tartja, hogy míg Rióban az érmek hatvan százaléka Európában maradt, most a párizsi játékokon mindössze huszonhat százalékot tudtak megszerezni az európai országok - bár az oroszok nem indultak.

"Világszinten is meg kell vizsgálni, merre tart a birkózás, és értékelni kell a helyzetet. Ami engem illet, büszke vagyok arra, hogy háromezer igazolt versenyzővel borsot tudunk törni olyan országok orra alá, amelyekben több százezerre rúg ugyanez a szám. Behozhatatlan előnyben vannak, de jól tudjuk, a magyar birkózás mindig kőkeményen munkaalapú volt, mi ebben hiszünk, dolgozunk tovább, és bízunk abban, hogy a fiataljaink kitartása, szorgalma és odaadása 2028-ban, Los Angelesben érmekben is megmutatkozik" - zárta gondolatait Bacsa Péter.

(MTI)