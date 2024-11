Sport :: 2024. november 20. 06:27 ::

Rossi: megérdemelt ez a döntetlen

Marco Rossi szövetségi kapitány megérdemeltnek nevezte a magyar labdarúgó-válogatott által elért 1-1-es döntetlent a csoportelső németek ellen a Nemzetek Ligája utolsó fordulójában.

"Követtünk el hibákat, százalékosan talán többet is mint szoktunk, főleg passzokban és egyszerű szituációkban, ennek ellenére úgy gondolom, megérdemelt ez a döntetlen, mert sok helyzetet alakítottunk ki. Volt, amikor mélyen, volt, amikor középen védekeztünk, sok párharcot vállaltunk, talán kicsit meg is leptük a németeket a váltakozó taktikánkkal" - értékelte a találkozót az olasz szakvezető, aki szerint a rivális is sokat kísérletezgetett, de csupa Bundesliga-játékossal tette mindezt.



A magyar válogatott tagjai balról: Sallai Roland, Nagy Zsolt, Orbán Willi, Négo Loic, Varga Barnabás, Fiola Attila, Nikitscher Tamás, Dárdai Márton, Schäfer András, Dibusz Dénes és Szoboszlai Roland csapatkapitány a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában játszott Magyarország - Németország mérkőzés kezdete előtt a budapesti Puskás Arénában 2024. november 19-én

A hatvanéves tréner kiemelte, a Nationalelfben olyan világsztárok léptek pályára csereként, mint Florian Wirtz, Jamal Musiala és Kai Haverz, ennek fényében a magyar csapat különösen büszke lehet a teljesítményére és az eredményre is. Hozzátette, bár a meccsnek egyik fél számára sem volt tétje, mégis az látszott, hogy a németek "pipák voltak" az egyenlítés után.

"Ilyen szurkolók előtt, ilyen környezetben játszani, növeli a motivációt, méghozzá nem csekély mértékben. Így a srácok többet ki tudnak adni, mint ami potenciálisan benne van egy meccsben. Ez egyértelműen a szurkolók érdeme, akik töretlenül támogatnak minket. Itt feltöltődünk, ilyen környezetben bizonyítani akarjuk, hogy büszkeséggel képviseljük a nemzeti színeket" - mondta Rossi annak kapcsán, hogy csapata legutóbb 2022 szeptemberében kapott ki hazai pályán, azóta 13 találkozón veretlen maradt.



A gólszerző Szoboszlai Dominik (fotó: MTI/Kovács Tamás)

Rossi méltatta kollégáját, Julian Nagelsmannt és az egész német csapatot, amiért a három napja a hollandiai mérkőzésen rosszul lett Szalai Ádám pályaedzőnek szánt mezt adtak át neki. Ahogy fogalmazott, "nagy érzékenységről tettek tanúbizonyságot", és nagyra értékeli ezt a gesztust, mellyel bizonyították a sportszerűségüket.

Az egész év értékelésében azt emelte ki, hogy a németországi 5-0-s és a hollandiai 4-0-s vereség személy szerint bosszantja, de úgy vélte, muszáj tekintetbe venni, milyen ellenféllel szemben született a két nagy arányú vereség. Szerinte a válogatott idén "nem nyújtott emberfelettit, de nem is volt mínuszos" az esztendője.

"Mind a négy lehetséges ellenfél tiszteletre méltó. Törökország és Ausztria nagyon jó volt a nyári Európa-bajnokságon, Ukrajna és Görögország pedig nagyon erős sorozatot produkált a Nemzetek Ligájában, így egyik ellen sem leszünk favoritok" - mondta Rossi az NL márciusi osztályozójának négy lehetséges riválisáról, amelyek a másodosztályt jelentő B divízió második helyén végeztek.

"Az eredmény rendben van, mert sok helyzetünk volt, de ezeket nem tudtuk tisztán befejezni. A sok változtatás és a 7-0-s boszniai siker után ilyen meccsre lehetett számítani. A döntetlen ellenére nem volt minden rossz, de a játékosokon érződött, hogy le akarták tudni ezt a mérkőzést" - mondta Nagelsmann, aki szerint a Nationalelf kifejezetten pozitív évet zárt, rendkívül jó csapategység kovácsolódott, melynek köszönhetően rég tapasztalt ilyen jó hangulatot nemzeti együttesnél.

A 37 éves szakvezető kifejtette, egyáltalán nem tartja jogosnak a magyaroknak az utolsó pillanatban megítélt büntetőt. Szerinte Koch éppen húzta el a kezét, mégis megadták a 11-est. A reklamálását felidézve elárulta, azt kérdezte a bírótól, hogy látta-e a spanyolok elleni Eb-negyeddöntőt, melyen Marc Cucurella kezezése után nem kapott 11-est a német csapat.

"Csak azért örülnék a magyaroknak, mert kedvelem a szövetségi kapitányukat, és sok játékost ismerek közülük. Ezt leszámítva viszont nehéz ellenük játszani, az Eb-n sem volt könnyű, szóval lennének kellemesebb ellenfelek a második kalapból" - válaszolt Nagelsmann arra a kérdésre, hogy a 2025-ös világbajnoki selejtezősorozatban szeretne-e újra találkozni a magyar csapattal.

A magyar válogatott legközelebb márciusban a B divízió egyik második helyezettje ellen lép pályára az osztályozón, melynek első felvonása a nemzeti együttes ezredik hivatalos mérkőzése lesz. Az a pénteki sorsoláson derül ki, hogy Ausztria, Görögország, Ukrajna vagy Törökország lesz a riválisa.

(MTI)