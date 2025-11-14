Sport :: 2025. november 14. 07:35 ::

Kikaptak a portugálok, sorsdöntő meccs vár vasárnap a magyarokra

A portugál labdarúgó-válogatott 2-0-ra kikapott Írországban csütörtökön, így a vasárnapi utolsó fordulóban dől el, melyik csapat jut ki a jövő évi világbajnokságra és melyik lesz pótselejtezős az európai selejtező F csoportjából.

A jelenleg pótselejtezőt érő második helyen álló magyarok számára sorsdöntő lesz az írek elleni budapesti összecsapás.

A portugálok számára egyszerű volt a képlet: újabb győzelmük esetén biztosították volna vb-részvételüket, és a magyarok - akik előzőleg diadalmaskodtak Örményországban - a pótselejtezőt érő második helyen zárnak a kvartettben.

A hazaiak az elejétől fogva keményen harcoltak, és a 17. percben egy szöglet után Troy Parrott fejelt közelről a kapuba. A folytatásban is bátrak voltak, és majdnem növelték előnyüket, ám Chiedozie Ogbene lövése a kapufán csattant. A szünet előtt felpörögtek a vendégek, és komoly helyzeteik is adódtak, azonban a 45. percben Parrott húzott be balról, majd laposan kilőtte a kapu rövid sarkát.

A 61. percben Cristiano Ronaldo szándékos könyöklés miatt piros lapot kapott, így a záró fordulóban biztosan nem léphet pályára. A folytatásban ellaposodott a játék, az írek jól védekeztek, és a vezérüket vesztett riválisnak nem volt esélye a feltámadásra.

A magyarok ugyan a portugálok veresége miatt most nem harcolták ki a pótselejtezőt érő második helyet, így viszont az utolsó körben akár a csoportelsőség és a vb-kijutás is elérhető.

A Rossi-csapat kijut a jövő évi vb-re, ha vasárnap a Puskás Arénában legyőzi az íreket, és a portugálok kikapnak a vendég örményektől.

Ugyanakkor a gárda a csoport harmadik helyére is visszacsúszhat – és így még a pótselejtezőről is lemarad -, amennyiben az írek nyernek Budapesten.

Minden más esetben a magyarok másodikok lesznek, és készülhetnek majd a márciusi pótselejtezőre. Azonos pontszám esetén a jobb gólkülönbség döntene.

A magyarok legutóbb 1986-ban jutottak ki világbajnokságra.

A jövő évi vb-t az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezik, és először lesz jelen 48 válogatott. A 12 európai csoportból az első helyezettek jutottak ki a tornára, a másodikok a márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

Eredmények, 5. forduló, F csoport:

Írország-Portugália 2-0 (2-0)

-----------------------------

gólszerző: Parrott (17., 45.)

piros lap: Ronaldo (61., Portugália)

korábban:

Örményország-MAGYARORSZÁG 0-1 (0-1)

-----------------------------------

g.: Varga B. (33.)

A csoport állása:

1. Portugália 5 3 1 1 11- 6 10 pont

2. MAGYARORSZÁG 5 2 2 1 9- 7 8

3. Írország 5 2 1 2 6- 5 7

4. Örményország 5 1 - 4 2-10 3

Korábbi eredmények:

1. forduló (szeptember 6.):

Örményország-Portugália 0-5 (0-3)

Írország-MAGYARORSZÁG 2-2 (0-2)

2. forduló (szeptember 9.):

Örményország-Írország 2-1 (1-0)

MAGYARORSZÁG-Portugália 2-3 (1-1)

3. forduló (október 11.):

Portugália-Írország 1-0 (0-0)

MAGYARORSZÁG-Örményország 2-0 (0-0)

4. forduló:

Írország-Örményország 1-0 (0-0)

Portugália-MAGYARORSZÁG 2-2 (2-1)

A csoport további programja:

6. forduló (november 16.):

MAGYARORSZÁG-Írország, Puskás Aréna 15.00

Portugália-Örményország, Porto 15.00

(MTI)