Sport :: 2025. november 15. 10:21 ::

Carpathian Brigade: Csányiék koreográfiabetiltással reagáltak a szurkolói kritikákra

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) betiltotta a szurkolói koreográfiát a vasárnapi Magyarország-Írország világbajnoki selejtezőn, írta közösségi oldalán a Carpathian Brigade szurkolói csoport.

A nemzeti csapat szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade szombaton a közösségi oldalán azt írta: az MLSZ illetékes döntéshozói nem engedélyezik, hogy látványelemekkel támogassák a válogatottat, vagyis betiltották a koreográfiát.

„A hivatalos indoklás szerint a legutóbbi mérkőzéseken tapasztalt, ellenük irányuló véleménynyilvánítások, szidalmazások okán tette meg a szövetség ezt a drasztikus lépést” – közölték.

Hogyan jutottunk el idáig? Szurkolók elleni perek; túlzó, indokolatlan büntetések; lejárató kampányvideók … Mindezek nem kis feszültséget szültek a honi lelátói mozgalmakban és természetesen a válogatott lelátóját is hathatósan érintették.

Valóban fogalmaztunk meg kritikákat akár transzparenseken, akár verbálisan, azonban mindezek sosem voltak személyes jellegűek. Mi csupán azt szeretnénk, hogy egy valódi párbeszéd alakuljon ki a Szövetség és a szurkolók között. Úgy véljük, a Szövetségen belül sem húz mindenki egy irányba, többször születtek egymásnak ellentmondó állítások, vagy akár döntések különböző ügyekben” – olvasható.

(24)