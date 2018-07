Holokamu, Videók :: 2018. július 26. 17:05 ::

A Mazsihisz ajánlásával: egy "death metalos" holotúlélő dédi halálfejecskékről dalol

Nem csak az Aranycsapat besúgóját méltató cikket találtuk ma a Mazsihisz oldalán, hanem az alábbi zeneajánlót is. Azt mondják, kihagyhatatlan.





Totenköpfchen

A 96 éves zsidó dédi egy népszerű death metal zenekar frontembere Egy osztrák eredetű holokauszttúlélőt fedezett fel a New York Times, aki dalokat írt Nat King Colenak Hollywoodban és most, közel a százhoz, rátalált a death metalra, ő most saját zenekara frontembere. Imádják Önök is velünk Inge Ginsberget és művészetét. Inge Ginsberg Ausztriában született, túlélte a holokausztot és utána elhagyta Európát, dalszövegíróként dolgozott a szabadság hazájában, többek között Nat King Cole-lal is, de a nosztalgia nem az ő műfaja. Az ő jelenlegi műfaja a death metal, három éve, 93 évesen alapította meg bandáját a Tritone Kinget, amelyben arról énekel, hogy az idős embereket nem szabad leírnia a társadalomnak. Az időskor sajátos, értékes tapasztalatairól, az okkal rendkívül népszerű produkciót itt lehet megtekinteni, mindenkit felszólítunk nyomatékosan, hogy esze ágában se legyen kihagyni, a zsidó metáldédit.

A szöveg után a Mazsihisz oldala mellékeli a Totenköpfchen (jelentése: halálfejecske - teljesen érthető, ha egy "haláltáboros" zsidó erről szeret dalolászni...) című dalocskát is, melynek YouTube-leírásában az is szerepel, hogy a "metáldédi" nem csak túlélte az úgynevezett holokausztot, hanem fegyvercsempésznek is felcsapott, hogy a németek elleni harcot segítse.



Tekintsük tehát meg, mivel készülnek a sabbatra Heisler Andrásék: