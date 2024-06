Holokamu, Külföld :: 2024. június 30. 17:25 ::

A ZOG Ismét börtönbe veti a 96 éves Ursula Haverbecket

Ismét bíróság elé rángatták a 96 éves Ursula Haverbecket a cionisták által megszállt kormányzat irányította Németországban. Az idős asszonynak június 26-án Hamburgban kellett a törvényszék elé állnia a folytatólagosan elkövetett gondolatbűnözésért. Az ügyről az NDR számolt be. (A címben szereplő ZOG a "Zionist-occupied government" rövidítése, e betűszó nagyon fáj a minden meghatározó zsidó behatást összeesküvés-elméletnek minősítőknek, pedig az ehhez hasonló fejlemények jobban alátámasztják, mint bármi az ő közkedvelt nácizásukat – a szerk.)

A hamburgi regionális bíróság szerdán egy év és négy hónap börtönbüntetésre ítélte Ursula Haverbecket gyűlöletkeltés miatt. A németországi balliberális sajtóban az idős asszonyt "náci nagymamaként" gúnyolják. Ebben az ítéletben szerepelni fog egy külön eljárásban 2022-ből származó berlini ítélet – ismertette a tanácsvezető bíró a fellebbezési eljárásban. A többéves eljárási csúszások miatt négy hónapot már letöltöttnek kell tekinteni. Az ítélet még nem jogerős.



A 96 éves Ursula Haverbeck szerdán állt a hamburgi bíróság elé (fotó: Hamburg Journal)

Az ügyészség két esetben vádolta meg a most 96 éves nőt felbujtással. Az Észak-Rajna-Vesztfáliában élő Haverbeck 2015. április 21-én az Oskar Gröning egykori SS-tag elleni lüneburgi per margójára azt mondta az újságíróknak, hogy Auschwitz nem megsemmisítőtábor, hanem munkatábor volt. Az NDR "Panorama" magazinnak adott televíziós interjújában azt is tagadta, hogy ott tömeges emberirtás történt volna.



Haverbecket akkor 10 hónapos börtönbüntetésre ítélték, feltételes szabadulás lehetősége nélkül. Az idős nő akkor fellebbezett az ítélet ellen, a tárgyalásra azonban csak most került sor.

A jelenlegi ítélet akkor született, amikor „az antiszemitizmus ismét erősödik Németországban” – mondta a tanácsvezető bíró. Ezek a szavak nyugtalanságot keltettek a hallgatóságban. Több tucat Haverbeck-szimpatizáns érkezett a tárgyalásra. Volt, aki felháborodottan felpattant, sokan a jogállamiságra panaszkodtak, volt, aki tüntetően elhagyta a termet.



A cionista sajtó szerint így néznek ki Haverbeck őrjöngő neonáci szimpatizánsai (fotó: Hamburg Journal)



Itt is a félelmetes neonáci különítmény látható (fotó: Hamburg Journal)

A nő rámutatott, hogy évtizedek óta üldözi az állam, amiért az igazságot hirdeti a témában. Ahogy már korábban is fogalmazott: „a holokauszt a történelem legnagyobb és legtartósabb hazugsága”.

A "cseppet sem elfogult" bíró megdorgálta ezen szavaiért, s kijelentette, hogy ő nem áldozat, hanem egy bűnös. Arra is felhívta a nő figyelmét, hogy ő 96 éves, s hogy "az Auschwitzban megölt gyerekeknek ez az életkor nem adatott meg". A bíró szerint az idős nő az ellene folytatott pert is "uszításra és náci, valamint antiszemita nézeteinek propagálására használja fel".

Az idős nőt 2004-ben ítélték el először, akkor pénzbüntetést kapott. Haverbeck több mint két évet ült börtönben az úgynevezett holokauszt tagadása miatt. 2022-ben egy berlini bíróság ismét egy év börtönbüntetésre ítélte feltételes szabadság nélkül lázadás miatt. Még nem vették őrizetbe.

A holokauszttagadás és a „gyűlöletkeltés más formái” akár öt évig terjedő börtönbüntetéssel is sújthatók, és a hazafias jelképek, testmozdulatok, köszöntések használata is üldözendő.

KG

