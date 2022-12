Találós kérdés: melyik az a nép a bolygónkon, akik még 90+-os időseket is bíróság elé rángatnak meglehetősen ingatag vádpontok mentén? Olyanokat, akik koruknál fogva már nagy eséllyel soha nem fogják letölteni a büntetésüket. Mégis, a teljes média – beleértve a kóserkonzervatívot is –, a Covid-oltás-fetisisztákat megszégyenítő öntudatossággal böfögi vissza a papagáj módjára begyakorolt lexikon-szövegeket, amely a vádlók érveit támasztja alá bármiféle kritika nélkül. Igen, „Isten ajándékairól” van szó, ahogy jelenleg regnáló miniszterelnökünk vélekedik róluk.

Amikor a napokban ismételten előkerült a most 97 Irmgard Furchner története, akit hatásvadász módon „a nácik gonosz titkáraként” szoktak emlegetni, nem lepődtem meg, azonban azon már kissé igen, hogy Ursula Haverbeck – aki Furchner esete kapcsán rögtön eszembe is jutott – szintén most került ismét reflektorfénybe. A vádlottakhoz ellenségesen viszonyuló médiumok ezúttal sem okoztak csalódást, a maró gúny, amelyet megengednek maguknak, szintén remekül szimbolizálja, kiknek a csecsein nevelkednek, honnan érkezik a pénz és a paripa.

Irmgard pere végül 2021 októberében vette kezdetét, ám többen felháborodtak azon is, amiért tagadta, hogy bűncselekményben – gyilkosságok elősegítésében – vett volna részt a stutthofi koncentrációs táborban, ahol titkárnőként működött. Ekkor még a bíróságnak címzett levelében azt írta, hogy „semmi olyat nem tett 18-19 évesen, amiért 96 évesen vállalnia kellene a felelősséget”, ám most, újraindult tárgyalásán már úgy fogalmazott, hogy „sajnál mindent, ami történt, és sajnálja, hogy akkor Stutthofban volt”. Persze ez nem jelenti azt, hogy beismerte volna a „bűnösségét”, inkább sejthető az, hogy ettől arra számít, felhagynak a támadásával, de ebben nyilván csalódnia kell majd. A The Jerusalem Post egyébként sokatmondóan úgy fogalmazott , hogy „végre áttörés” történt Furchner perében. Érdemes ízlelgetni a megfogalmazást, kiválóan szemléltetik ők maguk vele, mire megy ki a játék, és miként is fogják fel a lefolytatott koncepciós pereket.