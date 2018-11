Technika, Videók :: 2018. november 9. 12:50 ::

Kínában már robotok mondják a híreket

Gépi hírolvasó mondja be mostantól a híreket a kínai hírügynökség televíziójában. A mesterséges intelligencia elkezdte elvenni a bemondók munkáját.

"Nem csak 24 órában, az év 365 napján leszek az ön társa, végtelen számban lemásolható vagyok, végtelen helyszínen hozom el önnek a legfrissebb híreket" – mutatkozott be a Hszinhua kínai állami hírügynökség új tévébemondója. Az új figura a megszólalásig, sőt azon is túl hasonlít az eddig is ismert hírolvasóra, Csiu Haóra. Vele szemben azonban ő nem ember, hanem mesterséges intelligencia.

A vörös nyakkendős, jól szabott öltönyben állami híreket és propagandát olvasó Csin Hao 2 a világ első rendszeresített MI televíziós arca. A Hszinhua és a kínai keresőmotor, a Sogou valódi bemondók hangja, gesztusai, mozgása, mimikája alapján tökéletesítette gépi tanuláson alapuló mesterséges intelligenciával, hogy „egy hideg robot helyett élethű megjelenése” legyen. A kínai nyelvű bemondón kívül rögtön kifejlesztettek egy angol nyelvű mesterséges intelligenciát is. Az ő bemutatkozása:

"A médiaipar fejlődése folyamatos innovációra és a fejlett nemzetközi technológiával való integrációra szólít fel... Alig várom, hogy a legújabb hírélményt hozzam el önöknek."

A Hszinhua szerint a mesterséges intelligencia nem csak a hírszolgáltatásban hozhat áttörést. A széleskörű társadalmi alkalmazásra hozott példájuk azonban legalább annyira ijesztőnek tűnhet, mint a propagandisztikus felhasználás: eszerint hamarosan akár mesterséges intelligencia mondhatja az esti mesét a gyerekeknek a szüleik helyett, ehhez csak az ő tónusukat, gesztusaikat kell szintén lemásolni.

(Guardian - Index)