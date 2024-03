Tudomány és technika, Videók :: 2024. március 23. 10:53 ::

Gondolataival irányít egy számítógépet a Neuralink első páciense

A napokban váratlanul videóval jelentkezett Elon Musk talán legvadabb kísérletekkel foglalkozó vállalkozása, a Neuralink. A cég ugyanis, ami emberek agyába épít be implantátumokat, egy olyan klipet közölt, amin állítólag azt lehet látni, amint első páciense egy számítógéppel kommunikál, mindössze csak gondolatai segítségével – írja a PC Fórum.

Elon Musk még egy hónapja jelentette be, hogy a Neuralink első humán pácience sikeres agyi implantátumbeültetésen esett át. Mindeddig azonban a dollármilliárdos rövid tweetjén túl nem sok állt rendelkezésre annak felméréséhez, hogy az operáció eredménye hogyan is nézett ki, illetve milyen eredményt is sikerült elérnie általa.

A most megosztott videó szerint viszont működik az agyszámítógép interfész, amely lehetővé teszi a páciens számára, hogy gondolati úton vezéreljen – jelen esetben egy sakkprogramot. A 29 éves alany 8 évvel ezelőtt bénult le teljesen nyaktól lefelé egy búvárbaleset miatt.

Bár az illető szájával, illetve egy azzal mozgatott vezérlő révén eddig is képes volt hasonló dolgokra, de azt, hogy gondolataival tudja vezérelni a gépet, óriási könnyebbséget jelent, illetve teljesen új lehetőségeket nyit meg számára. Ez ugyanis nem veszi igénybe nyaki - vagy igazából bármilyen más - izmait, így huzamosabb időn (akár órákon) át is tud szórakozni, vagy később akár talán dolgozni is ilyen módon – közölte a lap.

A videó ezt nem mutatja be, de a 29 éves férfi elvileg egy másik játékkal, a Civilization VI-al is játszott már hasonló módon, amely egy körökre osztott stratégiai játék. Persze a végcél természetesen nem a játék, hanem, hogy legalább egyes végtagokat tudjanak újra mozgatni a sérültek, de ez az áttörés még nagyon messze van és sok találmányra, fejlesztésre lesz addig szükség.

(PC Fórum nyomán Kuruc.info)