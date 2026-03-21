Tudomány és technika :: 2026. március 21. 07:33 ::

Több tonna mikroműanyag jut a környezetbe mosogatószivacsokból

Évente több tonna mikroműanyag jut a környezetbe mosogatószivacsokból a Bonni Egyetem tanulmánya szerint.

Egy bizonyos típusú szivacsra vonatkozó becslés szerint országos szintű, széles körű használat esetén az anyagveszteség miatt évente akár 355 tonna hulladék keletkezne, ugyanakkor a víztisztító művek ennek nagy részét kiszűrik. Ugyanakkor a számítások szerint még így is évente több tonnára tehető a környezetbe kiszivárgó mikroműanyag mennyisége. Az eredményeket persze nagyban befolyásolja a használt szivacs műanyagtartalma. Egyénenként a mosogatással termelődő mikroműanyag mennyisége így 0,68 és 4,21 gramm között mozog.

Az egyetem ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy ennél jelentősebb környezeti hatása van a kézi mosogatás során elhasznált víz mennyiségének.

A szakértők környezettudatos konyhatulajdonosoknak szánt tippeket is közzétettek. Ezek szerint elsősorban a mosogatás során a vízfogyasztás csökkentése kíméli a környezetet. Ezenkívül szerintük olyan szivacsokat érdemes használni, amelyek lehető legkevesebb műanyagot tartalmaznak, és ezeket hosszabb ideig érdemes használni.

A laboratóriumi szimulációkat egy Spongyabot nevű tesztgéppel, valamint önkéntes amatőr kutatók által végzett kísérletekkel kombinálták, vizsgálva a szivacsok anyagveszteségét.

Az Environmental Advances című szakfolyóiratban megjelent elemzés a két módszer ötvözésével a mikroműanyag-kibocsátás lényegesen valósághűbb becslését teszi lehetővé, állítja a Bonni Egyetem. A mosogatószivacsokat mint potenciális mikroműanyag-forrást a háztartásokban eddig alig vizsgálták, annak ellenére, hogy széles körben használják őket.

(MTI)