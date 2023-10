Migránsbűnözés, Videók :: 2023. október 12. 19:05 ::

Toroczkai-videó: háborús övezetté vált a magyar-szerb határvidék

Ma már naponta dörögnek a fegyverek, és halálos áldozatok is vannak a magyar-szerb határ térségében, amely egyfajta törvényen kívüli vidékké változott. Már egy hajdújárási magyar család házára is kézigránátot dobtak az afgánokból és arabokból álló embercsempész-maffia tagjai, akik azokat a helyi magyarokat is igyekeznek megfélemlíteni, akik fellépnek a migráció ellen. Megmutatjuk a határ mindkét oldalát - írja a Mi Hazánk elnöke.