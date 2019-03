Extra :: 2019. március 14. 21:12

Egyetlen szót nem lehet leírni a Facebookon, de a cenzúrának üzenő borítókép már van hozzá

Mára már régen túl vagyunk azon, hogy csupán a Facebook-oldalunk legyen letiltva, immár huzamosabb ideje azzal is büszkélkedhetünk, hogy ismereteink szerint egyedül a Kuruc.info az egyetlen leírhatatlan szó Facebookon. Ennek örömére kedveskedünk új, a jelenlegi helyzethez inkább illő borítóképpel a Zuckerberg-birodalomnak.



A fejléc letöltéséhez előbb kattintson a képre a nagy mérethez, majd utána az egér jobb gombjával hívhatja elő a nagy kép letöltésének menüjét

Jobb minőségben, tömörítetlen PNG formátumban itt érhető el a borítókép.

Korábbi felhívásunk: Kuruc.infós Facebook-profilképek és -borítóképek közhasználatra



Mivel a Kuruc.info Facebook-oldalát letiltották, olvasóink szolidaritásként saját oldalukkal használhatják alábbi borítóképeinket (fejléceket) és/vagy profilképeinket (ikonokat), melyek méretét most a Facebookra optimalizáltuk.



A fejléc letöltéséhez előbb kattintson a képre a nagy mérethez, majd utána az egér jobb gombjával hívhatja elő a nagy kép letöltésének menüjét



A fejléc letöltéséhez előbb kattintson a képre a nagy mérethez, majd utána az egér jobb gombjával hívhatja elő a nagy kép letöltésének menüjét



A fejléc letöltéséhez előbb kattintson a képre a nagy mérethez, majd utána az egér jobb gombjával hívhatja elő a nagy kép letöltésének menüjét



A fejléc letöltéséhez előbb kattintson a képre a nagy mérethez, majd utána az egér jobb gombjával hívhatja elő a nagy kép letöltésének menüjét

























A Facebookról való kitiltásunk óta sokkal többen olvassák híreinket közvetlenül a Kuruc.info honlapján (akár böngészőjük kezdőlapjának is beállítva), és egyre többen osztják meg cikkeinket saját ismerőseikkel akár a privát Facebook-oldalukon keresztül. Ezekre is buzdítunk mi is mindenkit, aki tiltakozni akar az internet cenzúrája ellen.

Kuruc.info főhadiszállás

(Atacama-sivatag)

Kapcsolódó: