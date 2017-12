Extra :: 2017. december 24. 21:24 ::

Rasszista melltűben vonult be a Buckingham-palotába az SS-tiszt lánya - aki a brit királyi család tagja

Mihály kenti herceg felesége nem máshol, mint II. Erzsébet karácsonyi ebédjén vett részt a szélsőséges, már ránézésre is teljes rasszok kiirtására ösztönző ékszert viselve. A náci cselekedetet azzal is tetézte, hogy ugyanezen az eseményen vett részt Henrik herceg félvér amerikai menyasszonya, Meghan Markle is.



Kent hercegnéjét az ebédre menet annak rendje és módja szerint le is fényképezték a szörnyűséges brosst viselve, sőt az ebédnél találkozott Markle-lel is, de azt már nem tudni, hogy akkor is viselte-e a melltűt - derül ki a The Guardian cikkéből

Az alábbi képen látszik az iszonyat: egy aranyozott szerecsenről (angolul blackamoor) van szó, amely mi másra is lenne alkalmas, mint az uralkodóházat a jövőben színesítőket emlékeztetni őseik fehérek általi üldöztetésére (a zsidó rabszolgatartókra és rabszolgakereskedőkre persze nem, hiszen őket kiirtották a holokauszt során a lemenőikkel és felmenőikkel együtt).



A hercegné a lebukás után szóvivője útján kényszerült magyarázkodni: a brosstűt ajándékba kapta, már számos alkalommal viselte, és nagyon sajnálja, hogy másokat megsértett vele. A hercegné a lebukás után szóvivője útján kényszerült magyarázkodni: a brosstűt ajándékba kapta, már számos alkalommal viselte, és nagyon sajnálja, hogy másokat megsértett vele.

Az aranyozott szerecsenekről egyébként érdemes tudni, hogy külön iparművészeti irányzatot képviselnek, amely az európai kora újkorból ered, többnyire muszlim négereket ábrázolnak munka közben (erre a zsidók is érzékenyek lennének) vagy ékszerekkel. Az esettel szintén foglalkozó, vadliberális, tehát elfogulatlan CNN által idézett szakértők is a faji felsőbbrendűség ábrázolását, a fekete férfiak testének tárgyiasítását látják benne (fontos szabály, hogy ez utóbbi fehér nőknél is elképzelhető, de fehér férfiaknál már nem). Az mellékes apróság a fehér bűnök mellett, hogy a korban muszlimok is tömegével kényszerítettek rabszolgasorba , akit csak értek.

A The Guardian emlékeztet a hercegné származására és múltjára is. A brit uralkodó unokatestvérének felesége ugyanis Marie-Christine von Reibnitz néven született a hajdani csehszlovák műállam területén, Karlovy Varyban. Az apja Günther von Reibnitz, aki 1930-ban belépett a nemzetiszocialista pártba, és a világháborúban SS-tisztként szolgált. Az a tény már elkerülte a brit és amerikai sajtó figyelmét elkerülte, hogy az anyja Szapáry Mária volt, márpedig azt senki nem vonhatja kétségbe, hogy a bűnös Magyarországról is könnyűszerrel lehet örökölni a rasszizmus vadhajtásait. Egyedül a bolsevik az a faj, amelynek a bűneit nem öröklők meg az utódok, elég csak az SZDSZ feddhetetlen komcsikölykeire gondolnunk.

Izgalmas a hercegné személyes múltja is. 2004-ben egy New York-i étteremben hangoskodó négereknek állítólag azt a jó tanácsot adta, hogy "menjenek vissza a gyarmatokra". A hercegné rasszizmus vádját azonban mindig is tagadta, ő másként emlékszik a történetre, mint a sértettek. Mi nem tudjuk, hogy ki mondott igazat, de egy rasszista fehérnek nem hinnénk. A hercegné egy interjúban az eset kapcsán felidézte, hogy amikor író akart lenni, éveken át magát félvérnek kiadva utazgatott Afrikában, és imádni valónak találta a feketéket. A libsi lap találgatja is, hogy ez vajon kölcsönös volt-e. Mi szűklátókörűen nehezen tudjuk elképzelni, hogy gyűlöletből buszozgatott éveken át négerekkel körülvéve, de a gonosz fehér ember már csak ilyen: ha nem szereti a színesebb népséget, rasszista, ha azok nem szeretik viszont, akkor is az, csak alattomos módon titkolja.

Addig van szerencsénk, amíg liberálisék éjjel-nappal ezekkel a legfontosabb problémákkal foglalkoznak, és a másként gondolkodó tévelygőket megbélyegzéssel segítik visszatérni a politikai korrektség útjára.

Perge Ottó - Kuruc.info