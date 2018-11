Extra :: 2018. november 17. 18:40 ::

Gyöngyösi Márton: Soros-terv nem létezik

A CEU-alapító Teplán István barátjára büszke Jobbik-elnökhelyettes Fb-bejegyzése alább olvasható.

A „sorosozásról”, őszintén – Sohasem gondoltam volna, hogy ilyen terjedelemben kell majd foglalkoznom teljesen abszurd feltevésekkel. Azt gondoltam, hogy Soros György alakját a Fidesz - a folyamatos ellenségkép-gyártás jegyében - csak a választási kampány idejére rángatta a szemünk elé, hogy rettegést keltsen az emberekben. Azonban olybá tűnik, hogy innen már nincs megállás.

A sajtó pletykái szerint tavaly Gulyás Gergely még tett egy próbálkozást Orbán Viktornál, azt kérdezve, hogy „minek nekik az öreg zsidó ügye?”, ám Orbán állítólag leintette őt, mondván, semmi jobb nem jutott eszükbe. Később Gulyás Gergely kikérte magának, hogy egyesek szerint ilyen stílusban beszélt volna. Szerintem azonban az „enyveskezű” vezető világába éppen beleillik ez a stílus, álságos az érzékenykedésük. A „sorosozás” ugyanis nekik már nem csak egy kampánytéma, hanem a politikájuk egyik alapja, amellyel az embereket etetik és amellyel bármilyen árulást és lopást alá lehet támasztani.



A CEU-alapító Teplán István a Gyöngyösi Mártonnal közösen szervezett brüsszeli konferencián - Róna Péter, a Gyurcsány-kormány IMF-tanácsadója is a meghívottak között

Ez már nem csak egy kampány, ez az a világ, amelyet George Orwell 1984 című regényében lefestett, ahol egy szűk elit folyamatos hazudozásokkal uralkodik a világon, miközben egy bizonyos Goldsteinről hazudozik. Orbán Viktor Goldsteinje Soros György. Soros ideális célpont: zsidó származású, dúsgazdag, valamint elég öreg és elég messzi lakik ahhoz, hogy érdemben semmit se akarjon, vagy tudjon tenni Magyarországon.

Mindezzel nem védeni akarom Soros Györgyöt, nem is lenne rá okom, hiszen távolról sem szeretnék vele egy politikai platformra kerülni. Ám a „sorosozás” őrültség és ezt nem csak én mondom, hanem a Fideszen, két kis szatellitpártján, meg pár korrupt kelet-európai politikuson kívül mindenki.

És hogy miért állítom ilyen magabiztosan, hogy a „Soros-terv” nem létezik? Nos, a bizonyíték éppen most érkezett meg Magyarországra, Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök személyében. Gruevszki úr, aki Orbán Viktor jó barátja, miközben gátlástalanul szétlopta országát, arra hivatkozott, hogy egyedül ő tudja megvédeni Macedóniát Soros Györgytől és a migránsoktól. Még a „STOP SOROS” jelszót is ő használta először. A macedónok azonban nem csak hogy elkergették őt a hatalomból, de még börtönre is ítélték, ami elől ez a jóember ide, Magyarországra tudott szökni. És lássunk csodát, Macedóniában egy darabbal sem lett sem több, sem pedig kevesebb migráns és Soros György sem foglalkozik többet a kis balkáni országgal, mint eddig. Gruevszki tehát pofátlanul hazudozott, pont ugyanazt és pont ugyanúgy, ahogy az enyveskezű magyar kormány is teszi.



Teplán István, kinek barátságára saját bevallása szerint nagyon büszke Gyöngyösi Márton, a Jobbik idén kb. harmadik kongresszusán ücsörög a Jobbik-elnökhelyettes mögött

Gruevszki egy elszigetelődő országot hagyott maga után, ahonnan a fiatalok nyugatra menekülnek: az ő terve ez volt, valamint az, hogy ha megbukik, eljön ide magyar barátaihoz és védelmet kér. Orbánék pedig, akiknek alighanem létezik egy hasonló tervük, ha egyszer számot kellene adniuk az ország elszigeteléséért és az emberek elüldözéséért, most újra elővehetik a régi lemezt és sorosozhatnak éjjel-nappal. Valószínűleg ez most a legkevésbé jött jól nekik, én azonban azt javaslom: etessük meg velük, amit főztek. Sorosozzanak minél többet és minél hangosabban. Sorosozzanak minél nevetségesebben. Sorosozzanak, amíg csak egy ember is akad, aki még hisz az ostoba meséikben. Remélem, erre a posztomra is sorosozni fognak. Mi pedig nevessük ki őket és jövő májusban húzzuk az ikszet egy értelmes pártra. Itt jegyzem meg: a Jobbik sorosozás, gyíkemberek és balkáni politikusharamiák helyett egy kiszámítható és szabad Magyarországot szeretne.

Kapcsolódó: