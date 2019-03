Extra, Külföld :: 2019. március 21. 12:02 ::

A kínaiak klónozták a "tökéletes rendőrkutyát" - hamarosan indulhat a sorozatgyártás

A dél-kínai Jünnan tartományban beszámolók szerint klónozták a legjobb képességűnek tartott nyomozókutyát. Sokszorozásától azt remélik, hogy így olcsóbban és gyorsabban tudják majd kiképezni az új rendőrkutyákat.

A klónozott nyomozóról a kínai állami bulvárlap Global Times számolt be. A hír szerint a klónozást a kínai belügyminisztérium is támogatta.

A sokszorosításra kiválasztott kutya állítólag olyan kiváló képességű, hogy csak a rendőrkutyák Sherlock Holmesaként emlegetik. A klónozásért a pekingi Sinogene biotechnológiai intézet és a helyi agráregyetem kutatói voltak felelősek. A pekingi cég azt kommunikálja, hogy hamarosan nagyüzemi szinten klónozhatják a tökéletes génállományú kutyákat. Igaz, teszik hozzá, a klónozással járó költségek még akadályt jelentenek – az összeget azonban nem hozzák nyilvánosságra.



Fotó: China Daily / Reuters

Az első klón már meg is van, és Kunxunnak nevezték el. Még csak három hónapos, de hamarosan megindul a kiképzése: drogfelismerés, tömegkontroll és bizonyítékkeresés lesznek a fő tárgyai a rendőrkutya-iskolában. Azt ígérik, az ő képességeivel tíz hónapos korára bevethető rendőrkutya lesz belőle. Normális esetben egy rendőrkutya betanítása öt évig is tarthat, és még akkor sincs rá garancia, hogy be fog válni.

Az első kutyaklónozást 2005-ben hajtották végre Dél-Koreában. Azóta nagyipari szinten klónozzák a megtakarításaikból erre áldozó milliomosok kedvenceit, de Dél-Koreában is rámentek a rendőri munka klónokkal való segítésére: ott a vámosok klónozott labrador retrieverekkel szagoltatják ki a kábítószert.