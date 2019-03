Extra :: 2019. március 26. 14:12 ::

A "demokrácia" mai terméseiből: előállították az osztrák Identitás Generáció egyik vezetőjét

Ma reggel, mikor beléptem a Facebook-fiókomba, azzal szembesültem, eltávolították néhány bejegyzésemet. 30 nap tiltás. Na, bumm. Igazság szerint nincs benne semmi meglepő. Ahogy abban sem, valójában nem sértett semmilyen „közösségi alapelvet”. Hogy a magyar válogatottról szóló (tehát szigorúan sport, és nem politikai témájú) cikkem mit sértett, rejtély, de az sem támasztható alá, mi volt a gond az új-zélandi terrorcselekményről készült irományommal, mivel, mint ismeretes, nem támogatólag írtam róla.

Persze, mint írtam, sajnos ezzel együtt kell élni. A szólásszabadság csak azoknak jár a virtuális térben, akik baloldaliak, liberálisok, migrációpártiak, genderhívők, és egyéb más, a normalitással szembemenő nézeteket vallóknak.

Aztán tovább böngésztem az internetet, és láttam, vannak a „szólásszabadságnak” olyan „fellegvárai” is a világban, ahol egy-egy komment már nem csak tiltást von maga után, de néhány napon belül az ajtódon kopogtat a (gondolat)rendőrség.

Megkérdezni, ezt mégis hogyan képzelted? Ez a hely Nagy-Britannia.

A 38 éves Kate Scottow járt úgy, hogy 7 órára fogságba helyezték egy Twitter-bejegyzés után. Hogy miért? Kapaszkodjunk meg: nem az elképzelésének megfelelő nemén nevezett egy transzvesztitát.

Tehát „összecserélte” a „he” és a „she” angol megszólítást. (Forrás itt .)

No, de nem ez a mai nap összes híre. Ahogy várható volt, az új-zélandi események után igyekeznek minden jobboldali személyt és szervezetet összemosni, ennek esett áldozatul az osztrák Identitás Generáció egyik vezetője, Martin Sellner is.

A magyar Identitás Generáció (Végvár oldalán) tette ki a következő bejegyzést:

Martin Sellnernél (az osztrák I. G. egyik vezetője) házkutatást tartott az osztrák rendőrség, mert 2018-ban a christchurchi merénylő 1000 dollárt adományozott neki, amit Martin egy e-mailben köszönt meg. A házkutatás után őt és menyasszonyát, az ismert amerikai írót/vloggert, Brittany Pettibonet kihallgatták "terrorszervezet alapításának" gyanújával. Martin Sellner a nyomozás idejére előzetesbe kerülhet, ha nem adja át önként a telefonját és laptopját. A vád nevetséges, megalapozatlan, semmi más célja nincs, mint befeketíteni a mozgalmat!

Mára be is fejezem a világhálón való szörfözést. Elég volt ennyi. Szerencsére egyelőre attól még nem kell tartani, hogy nálam is kopogtatnak. Az ugyanis csak fejlett „nyugati típusú demokráciák” privilégiuma.

Sok kitartást kívánunk a meghurcoltaknak!

„A szabadság az, ha szabadságunkban áll kimondani, hogy kettő meg kettő négy. Ha ezt megtehetjük, minden egyéb magától következik.”

George Orwell

Lantos János – Kuruc.info