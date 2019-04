Extra :: 2019. április 3. 13:24 ::

Iskolai buzipropaganda: a Mi Hazánk Ifjai nem hagynák annyiban

Nemrég beszámoltunk róla, hogy a Mi Hazánk Mozgalom ifjúsági szervezete, a Mi Hazánk Ifjai ellátogattak egy cigány LMBTQ-rendezvényre, amelyet ugyan elviekben a Zöld Terasz civil szervezet rendezett, mégis feltűntek a Párbeszéd nevű párt jelképei az eseményen. Az álcivil rendezvényen való tiltakozás után megindult a gyűlölethullám a „toleráns” és „elfogadó” liberálisok részéről a Mi Hazánk Mozgalom és úgy általában a normalitás felé. Az LMBTQ-fertő elleni akcióban részt vett Kovács György is, a Mi Hazánk Ifjai országos szervezője, szegedi vezetője is. Vele beszélgettem a történtekről, a mozgalomról, és az ifjúság helyzetéről.

- Szervusz, György, köszöntelek az olvasók nevében is. Örömmel tölt el, hogy létezik még a magyar ifjúságnak normális, cselekvőképes csoportja. Mielőtt rátérnénk a szombati eseményekre, kérlek, fejtsd ki pár mondatban, mikor kezdtél érdeklődni a politika iránt, s mi az a vezérelv, amely mentén elképzeled politikai jövődet.

- Üdvözöllek, Barnabás, illetve a kedves olvasókat is! Aki régóta ismer, az jól tudja, hogy kiskorom óta a nemzeti oldal elkötelezett híve vagyok. A politikához egyszerűen a nemzetemért való tenni akarás sodort. Be kell látnunk, hogy a jelenlegi rendszerben, így tudjuk kellőképpen érvényesíteni akaratunkat. 2014-ben léptem be a Jobbik IT-be, de 2015-re rájöttem, hogy az a párt már akkor sem azt a szellemiséget képviselte, amiben hittem, így gyorsan különváltak útjaink. Vezérelvem továbbiakban is a magyar nemzet megalkuvás és polkorrektség nélküli képviselete. A nyugati értékrendi fertővel való küzdelem, ősi kultúránk és rasszunk védelmének érdekében.

- A szombati akciótok rengeteg emberhez eljutott. Ez egyrészt köszönhető az ébredező jobboldalnak, másrészt pedig a balliberális média hisztijének. A videón láttam, hogy az LMBTQ-aktivistából avanzsált instant karatemester kettétépte a molinótokat, majd megpróbálta rád tekerni. Kérlek, meséld el pár mondatban a tapasztalataidat, a titeket ért atrocitásokat.



- A már nyilvánosságra hozott molinószaggatáson, lökdösődésen és az ajtó ránk zárásán kívül valóban történt még más atrocitás is. Eme gendersemleges teremtmény megpróbálta a nyakamra tekerni a molinónkat, egy „Dúró Dóra öleljen át!” címszóval. Sajnos a videó pont ekkor mozdult be, így nehezen egyértelműsíthető a jelenet. A későbbiekben próbáltak minket több dologgal is provokálni, de fegyelmezettek maradtunk végig. Fegyelmezettségünk bizonyítéka, hogy koholt vádakkal támadnak minket. Az olvasóknak szerintem nem kell elmagyaráznom, hogy például mennyire nevetséges a „Karhajlítás nevében utánam!” felkiáltás, amely nem mellesleg eredetileg még szerintük „Karhajlítással előre!”-ként hangzott el.

- Milyen módon provokáltak titeket a fent említetteken kívül?

- A beszédünk elmondása után még csak flörtöléssel próbáltak idegesíteni minket, de utána egyből előhúzták a rasszista kártyát, de legnagyobb meglepetésünkre az antiszemitát is, mert bevallásuk szerint egyikük egy zsidó, cigány homoszexuális volt. Miután ezzel sem hagytuk magunkat csőbe húzni, Dezső Máté megpróbálta kideríteni milyen szakra járunk az egyetemen, majd felfedte magát, hogy a CEU munkatársa, és jövőre a Szegedi Tudományegyetemen fog tanítani, s reméli, jövőre találkozni fogunk az egyetemen. Ez szerintem vehető egyértelmű fenyegetésnek is. Mikor már értelmi szintünk ecsetelésén, illetve a rájuk jellemző ordibáláson, szitkozódáson is túlvoltak, odáig jutottak, hogy azt kérdezgették, miért nem ütjük meg őket…

- Mit gondolsz, hogyan lehetne még fellépni az egyre erőszakosabb és fokozatosan terjedő LMBTQ-lobbi ellen?

- A törvényesség keretein belül rendkívül kötöttek vagyunk, ráadásul programjaikat titokban szervezik, amiket a különböző civil szervezetek és a liberális tanárok juttatnak el a célközönséghez, sokszor más programnak álcázva azokat. Természetesen a nehézségek ellenére nem fognak tudni meggátolni minket az ellenük való fellépésekben! Számos tervünk van a homoszexuális propaganda megszüntetésére, de ezeket nem árulom el előre. A komoly sikerek eléréséhez azonban szükségünk van egy komoly társadalmi ellenállás kialakulására is, aminek nem elég az otthoni fotelben megvalósulnia.

- Hétfőn közös sajtótájékoztatót tartottatok Toroczkai Lászlóval, a Mi Hazánk elnökével. Ebben azt nyilatkoztátok, hogy feljelentést tesztek egyrészt a szervezők, másrészt pedig bizonyos médiumok ellen is. Előbbiek irányába a személyi szabadság megsértése miatt, utóbbiak irányába pedig rágalomterjesztés miatt. Ezzel párhuzamos a balliberális média mégis a szervezőkből kíván mártírt faragni. Mit gondolsz a hazai média megoszlásáról. Valóban akkora a baloldali túlsúly, ahogyan azt állítják?



- A feljelentést immár hivatalosan is benyújtottam a Szegedi Rendőrkapitányságra. Reméljük, a feljelentett egyedeket nem illetik pozitív diszkriminációval.

Az egyesült balliberális tömb rendszeresen jajveszékel a kevés médiafelületük miatt. A valóság mégis azt mutatja, hogy egy számunkra pozitív cikkre öt negatív jutott. A tévéből meglehet, hogy viszonylag kiszorultak, de ez csupán abból fakad, hogy nézettségük nem elegendő a liberális tévék fenntartásához.

- Visszakanyarodva az LMBTQ-lobbihoz, Szegeden, úgy gondolom, ennek valamiért „kultusza” van a liberális körökben. Már jó pár évvel ezelőtt láttam egy szegedi utam során úgynevezett safe placeket (magyarul „biztonságos hely”, ami valójában csak a homokosok, transzvesztiták stb. úgynevezett találkozóhelye). Mi ennek az oka? A baloldali városvezetés? Különösen szomorú ezt látni annak fényében, hogy Szeged egy nagy múltú történelmi város, gondoljunk például Horthy Miklósra és az itt formálódó Nemzeti Hadseregre.

- Az MSZP-s városvezetés egyértelműen kártékony a város eszmeiségére. Egyik kézzelfogható példa, hogy a helyi egyenlőségi programba bevették a homoszexuálisokat is. A városban található deviánsok száma és a városvezetés által nyújtott elfogadás egy rendkívül káros folyamatot eredményezett. Regionális szinten települnek a városba különböző "LMBTQ-emberek", tovább növelve ezzel a problémát. Ebből kifolyólag is kezdeményeztem, hogy Szegeden indítsuk meg az ellenük folytatott harcot. Nem engedhetjük meg, hogy Budapest után itt is gyökeret eresszenek, s innen terjedjen át a többi vidéki városra!

- Mint országos szervező, hogyan látod a magyar fiatalok jövőjét? Mik azok az értékek, ami mentén egy fiatalnak érdemes elindulni a nagybetűs életbe?



- Az elmúlt években apátia jellemezte az ifjúságot. Ezt köszönhetjük mind a Jobbik árulásának, mind az álnemzeti Fidesz altató tevékenységének. Szerencsénkre jelenleg látható a nemzeti jobboldal ébredezése, és hiszek benne, hogy hamarosan újult erővel fog dübörögni az oldalunk. Az erkölcstelen, nemzetellenes, liberális tevékenységek túllépték a magyar emberek ingerküszöbét, amely egyre több embert sarkall cselekvésre. A mai fiatalság számára a legfontosabb, hogy felismerjék a nemzetpusztító erőket és harcoljanak ellenük. Nem teheti meg egyetlenegy jóérzésű magyar sem, hogy tétlenül szemléli tovább a folyamatot.

- Szegeden hogy áll az Ifjak? Hányan vagytok, milyen akciókat terveztek még? A megyében sikerül terjeszkednetek?

- Jelenleg hét taggal rendelkezünk Szegeden, illetve négyen jelezték érdeklődésüket. Nem nagy létszám, azonban, mint látható, egy ekkora csapat is képes jelentős megmozdulást véghezvinni. A tagokon kívül rendkívül sok szimpatizánsunk van, akik szükség esetén segítségünkre vannak. Mint korábban említettem, a város szellemisége gátol minket, sokan félnek nyilvánosan felvállalni értékrendjüket. Regionális szervezőként jelenleg Békés megyére fókuszálok, reményeim szerint április folyamán ott is megalakul első alapszervezetünk.

- Mit üzensz a magyar fiataloknak, illetve a Kuruc.info olvasótáborának?

- Az üzenetem, hogy mindenki lépjen fel képességéhez mérten a legnagyobb produktivitással a deviancia ellen! Soha nem látott mértékben próbálják megsemmisíteni nemzetünk, a megakadályozásához pedig mindenkire szükségünk van! Amennyiben bárki értesül egy iskolai homoszexuális propagandáról, kérem, azonnal jelezze felém! Ha már korábban megtörtént az eset, arról is megköszönöm az információkat. Bármilyen akciótervet örömmel fogadok, amely ügyünk előrevitelét segíti.

Kérdezett: Ábrahám Barnabás - Kuruc.info