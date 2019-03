Anyaország :: 2019. március 31. 18:41 ::

Cigány LMBTQ-őrületet akadályoztak meg Szegeden a Mi Hazánk Ifjai

Bizonyára Horthy Miklós vagy Gömbös Gyula forogna a sírjában, ha megtudnák, manapság milyen jellegű rendezvények szokták pusztítani Szeged renoméját. A gyönyörű történelmi várost, egykoron ellenforradalmi központot ezúttal egy „Ne a bőrszínt nézd, hanem az embert” című, „rendkívül izgalmasnak” ígérkező LMBTQ-szervezésű előadással kívánták bemocskolni.

A rendezvény Facebook-leírás a szerint az esemény középpontjában a „roma LMBTQ és/vagy roma nőket érintő társadalmi tapasztalatok állnak.” A leírásban az is szerepel, hogy először egy dokumentumfilmet néznek meg, amely egy cigány "LMBTQ-ember" mindennapjait mutatja be. Bizonyára a kedves olvasók közül is rengetegen kíváncsiak az illető hétfő reggelére.

A társszervező egy bizonyos Zöld Terasz civilszervezet. Honlapjuk szerint „a Zöld Terasz helyi közösségi kezdeményezések országos hálózata a szabadság, a szolidaritás és a jövőtudatosság jegyében. Célunk, hogy teret nyissunk a párbeszédnek, a közös gondolkodásnak és cselekvésnek.”



Az esemény egyetlen áldozata a "Stop homoszexuális propaganda!" feliratú molinó - vesztét egy bizonytalan nemű résztvevő harcias csapkodása okozta

Úgy látszik a párbeszéd és a közös gondolkodás náluk azt jelenti, hogyan vesézhetünk ki olyan „fontos” dolgokat, mint a "roma LMBTQ hazai helyzete". Bizonyára fontosabb kérdés is ez, mint mondjuk társalogni az egyre fokozódó bevándorlásról Európába, az európai keresztény kultúrkör folyamatos pusztulásáról, vagy mondjuk a magyar népszaporulat folyamatos csökkenéséről.

Azonban elérkezett az a pont, amikor a magyar társadalom még tudatánál lévő tagjainak betelt a pohár, és nemtetszésüket nem a kocsmapult mellett sörözve, hanem aktívan fejezik ki. Így történt, hogy a Mi Hazánk Ifjai elmentek az eseményre, és felszólították a szervezőket, hogy fejezzék be a "másság" propagálását. Az akcióról videó is készült, melyen jól látható a Párbeszéd molinója. Az esemény leírásában ugyan nem szerepelt, hogy párt is beáll a rendezvény mögé, de úgy gondolom, túlzott meglepetés így sem ért senkit. A videóból az is kiderül, hogy egy „bátor” LMBTQ-harcos „halált megvető bátorsággal” karatézza ketté az Ifjak molinóját. Szigorúan a párbeszéd és a szolidaritás jegyében. „Ezt követően a szervezők foglyul ejtették tagjainkat, amikor az egyik el akarta venni a felvételt készítőtől a telefonját”- mondta el Walter Pál Péter, az akció szervezője.

Ne hagyjuk, hogy a hamis egyenlőségtudat, a szabadság és szolidaritás köntösébe bújtatott sátáni felforgatók a maradékát is elpusztítsák annak, amit az egykoron oly dicső európai civilizációnak nevezünk, s amely rengeteget adott az évszázadok során ennek a bolygónak!

A Mi Hazánk Ifjainak pedig ezúton is gratulálok, sok hasonló akciót kívánva nekik!

Ábrahám Barnabás - Kuruc.info