Gyöngyösi érzelmes hangú levélben fejezi ki együttérzését a "diktatúra célkeresztjébe került" Webernek

"Önnek európai politikusként még mindig maradt a kezében eszköz azzal szemben, hogy végignézze, hogy épül ki Európa szívében egy egypárti rendszer, amelyben Ön egy közellenség" - így kér segítséget a bevándorláspárti Nyugattól a Jobbik elnökhelyettese, akárcsak új szövetségeseinek elődei annak idején Moszkvától. Ha még emlékszik esetleg valaki: Vona is így próbált bevágódni tavaly Macronnál, bejelentve, hogy a választás után ő alakít kormányt... Egyik téren sem járt sok sikerrel.







Alább olvashatók a korábban még zsidólistázni akaró elnökhelyettes sirámai:

Nyílt levél Manfred Webernek, az Európai Néppárt frakcióvezetőjének és csúcsjelöltjének Tisztelt Frakcióvezető Úr! Gondolta volna egy éve, amikor a kormányközeli oligarcha által birtokolt Figyelő című hetilapban adott interjújában dicsérte Orbán Viktort, hogy eljöhet az idő, amikor Ön is egy lejárató rágalomkampány áldozatává válik? Sejtette akkor, hogy 2019. május 14-én a Google magyar nyelvű keresőjében az Ön nevére kiadott első három találat a magyar kormányhoz közeli portálok cikkeit adja ki arról, hogy több százezer eurót „trükközött össze” magának, és hogy luxusebédeken tervezgeti Európa migránsok által való elárasztását? Tudta-e Ön akkor, amikor a Figyelőben méltatta Orbán Viktort, hogy pontosan mi folyik Magyarországon? Hallott Ön arról, hogy az Európai Néppárt által oly sokáig védett Orbán Viktor rendszere a legnagyobb ellenzéki pártot egy kampány közepén többmillió eurós gigabüntetéssel próbálja megszüntetni? Tudott Ön a magyar kormány lopásairól, mérhetetlen korrupciójáról és hatalmi arroganciájáról? Értesült az épülő egypártrendszerről, ahol a szabad sajtót ellehetetlenítik, az ellenzéki véleményüknek hangot adókat kirúgják, a sikeres vállalkozásokat elveszik? Észrevette, hogy a magyar kormány hogyan próbálja ellenfeleit rágalmakkal és álhírekkel lejáratni? Frakcióvezető Úr, az a rossz hírem van, hogy ha tudta, ám úgy gondolta, hogy Önt német emberként nem érheti el, akkor tévedett. Ha pedig nem tudta, akkor most meg fogja ismerni, hogy milyen érzés egy autoriter vezető célkeresztjébe kerülni. Ha ez nem kerül az Ön politikai karrierjébe, akkor Ön győzött. De erre az Ön helyében én nem vennék mérget. A jó hír az, hogy Önnek európai politikusként azért még mindig maradt a kezében eszköz azzal szemben, hogy végignézze, hogy épül ki Európa szívében egy egypárti rendszer, amelyben Ön egy közellenség. Ehhez persze először az kell, hogy Ön és kollégái is valóban az európai értékeket tartsák szem előtt. Értjük mi itt Magyarországon, hogy Orbán Viktor igen kezes a német ipari lobbival szemben, és ez nagy gazdasági előnyökkel kecsegtet. Én azonban attól tartok, hogy bár fontos a gazdaság, mégis nehezen lesz sikeres egy olyan Európa, amely a gazdasági érdekeket az értékek elé helyezi. Ezt pedig, attól tartok, hogy hamarosan Ön is meg fogja tanulni a saját példáján. Mi már akkor láttuk, hogy Orbán Viktor milyen irányba lépked öles léptekkel, amikor Ön még mentegette és védte. Most is szólunk: ne remélje Frakcióvezető úr, hogy Orbán Viktor május 26. után majd visszaáll a sorba. Nem fog. Ami következik, az egy újabb és minden eddiginél durvább unióellenes kampány lesz, csak immár nem Jean-Claude Juncker, hanem Ön lesz a célpontban. A házához küldött paparazzik az első lépcsőfok, de elhiheti, lehet ennél keményebb is. Mi már megtapasztaltuk, és ha Ön továbbra is egérutakat ad a Fidesznek, ahogy tette márciusban a felfüggesztéssel, akkor Ön is meg fogja. Számíthat arra, hogy a jövőben Önt személyében fogják támadni, meg fogják bélyegezni, ki fogják plakátolni az arcát, és el fogják érni Önt az otthonában, Németországban is. Sajnos nekünk, magyaroknak még nagyobb a tét. Nekünk az a tét, hogy a Fidesz felelőtlen politikája miatt mi kapjuk-e majd a szankciókat a nyakunkba, a mi népünk érdekei kerülnek-e majd ismét hátrányba, ha a kormány miatt Magyarország jogait felfüggesztik az Európai Unióban, és a mi orrunk előtt zárulnak majd le a határok, ha Orbán elkezdi előkészíteni országunk távozását az Unióból. Sovány lesz a vigasz, hogy mindez az egész közösségnek és egész Európának fájni fog. De szerintem még nem késő mindezt megakadályozni. Nem késő lépni sem Önnek, sem az Európai Néppártnak és Európának sem. A Jobbik, Magyarország legerősebb demokratikus pártjaként, hisz abban, hogy a szükséges reformok megtételével az Európai Unió egy jobb, demokratikusabb és erősebb közösség lehet. De ezeknek a reformoknak értékeken kell alapulnia, és garantálnia kell, hogy egy felelőtlen rezsim ne támadhasson sem saját polgáraira, sem pedig Önre, Frakcióvezető Úr. Mi gyűlöletkampányok helyett egy ilyen programmal készülünk május 26. utánra, melyet ezúton ajánlok figyelmébe. Tisztelettel: Gyöngyösi Márton

Elnökhelyettes, EP-listavezető

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Közben a hvg-n interjú jelent meg Gyöngyösivel, alább az érdekesebb részei.





Kormányváltás külföldről

- Azt mondja, hogy egy kormányváltást ma sokkal könnyebb Brüsszelből, mint Budapestről elérni?

Gy. M.: Igen, ez is közrejátszott a döntésben. Az Európai Parlament eddig mellékhadszíntér volt, mostantól azonban ez lett a politikai küzdelmek fő terepe. Most Európában lesznek a sorsdöntő ütközetek. Ezt a rendszert az önkormányzatok szintjén és Európában lehet megdönteni.

- Mit lehet megtenni Brüsszelben vagy Strasbourgban, amit a Kossuth tér 1-3. alatt nem?

Gy. M.: Mozgósíthatóak olyan erőforrások és szövetségesek, amelyekkel az Orbán-rezsim alternatíváját lehet felmutatni.

Végre nem azokkal emlegetik együtt a Jobbikot, akik bántják a "menekülteket"

- Külföldön mennyire ment át a néppártosodás folyamata? 2012-ben Novák Előd, akkor még jobbikosként uniós zászlót égetetett, most pedig már a Néppárthoz való csatlakozás lehetőségét is felvetette.

Gy. M.: Kis fáziskéséssel ugyan, de lekövette a külföld a magyar folyamatokat. Ma már ott tartunk, hogy a nyugat-európai sajtóban a Fideszre használják azokat a jelzőket, amiket néhány éve még a Jobbikra aggattak. Arra számítok, hogy az EP-ben is megtörténik majd a helycsere a Fidesz és a Jobbik között.

- Akkor az irigykedés helyett sokkal inkább a megkönnyebbülés az, ami jellemzi azzal kapcsolatban, hogy a spanyol Vox, Le Pen, Salvini és az AfD nem a Jobbik, hanem a Fidesz szövetségesei?

Gy. M.: Abszolút. Ezekkel a pártokkal sohasem volt kapcsolatunk, de az nem meglepő, hogy az európai szélsőjobb most Orbán Viktorban szövetségest lát. Ezek a csoportosulások menekült- és Európa-ellenesek, de nincs más, ami összetartaná őket. Orbán ennek a csoportnak akar az élére állni.

- Manfred Webert alkalmasak tartja az Európai Bizottság elnöki tisztségére?

Gy. M.: Attól függ. Az ismert jelöltek közül ő a legalkalmasabb.

- Lehet, a végén még önből lesz Weber támogatója?

Gy. M.: Ha mindenképp szavazni kell, őt választanám a jelenlegi felhozatalból.

Gyöngyösi fegyvere: az EP-ből várja, hogy megbukjon a rendszer

- Onnan indultunk a beszélgetés elején, hogy azt mondta, azért választja az Európai Parlamentet, mert onnan sokkal hatásosabban tud küzdeni a rendszer ellen. De most úgy fogalmazott, nem látja, melyek lehetnek ezek az eszközök.

Gy. M.: Azt kell látni, hogy minden közösségnek megvannak a saját szabályai, az EU-nak is, Orbán Viktor pedig ezeket egész egyszerűen nem tartja be. Nekünk azt kell tudatosítanunk mindenkiben, hogy az orbáni út nem vezet sehová, így nem lehet nemzeti érdekeket érvényesíteni. Bízom abban, hogy a populista trend, amire Orbán is felült, előbb vagy utóbb megbukik.

Borítékolható az összballib indulás a parlamenti választáson

- Az EP-választások eredményéből tud meríteni az ellenzék az októberi, önkormányzati választásokra?

Gy. M.: Persze. Ősszel arra kell majd kísérletet tennünk, hogy egy hiteles szereplő mögé sorakoztassuk fel az összes ellenzéki pártot, a közös célnak a NER megbuktatásának kell lennie. Reményeim szerint az önkormányzati választások után ellensúlyt tudunk képezni a NER nyomasztó fölényével szemben.

De az önkormányzati választás is csak egy dobbantó a 2022-es parlamenti választások előtt.

- Lehet, hogy május 26-át követően a fővárosi kerületeket érintő megállapodásba is lesz beleszólásuk, amit az MSZP, a DK és a Momentum már felosztott egymás között?

Gy. M.: Reméljük, mi is le tudunk majd ülni a tárgyalóasztalhoz.

Gyurcsány még nem elfogadható, de a pártja már igen



Tegnap az Indexen is megjelent egy Gyöngyösi-interjú, ennek is közöljük a gyöngyszemet jelentő részletét.



- Ha már szóba került a NER leváltása, annak mi értelme van, hogy együtt tüntetnek ellenzéki vezetők, majd Jakab Péter bemegy a tévébe, és arról beszél, hogy mennyire nehéz volt neki egy színpadon állnia Dobrev Klárával? Mennyire építik ezek a megszólalások azt, hogy a nem kormánypárti szavazók valós, kormányképes alternatívát lássanak az ellenzéki pártokban, ne pedig egy olyan potenciális koalíciót, ami öt perc alatt szétesne?

- Az ellenzéki pártok közötti koordinációt az tudja megakasztani vagy megnehezíteni, ha az összefogásban részt vevő pártok nem hiteles embereket tolnak előre az együttműködés arcaként. Ha például Egerben mi vagyunk a domináns ellenzéki párt, akkor olyan szereplőt kell előretolnunk, aki mögé a többi ellenzéki párt is fel tud sorakozni. Egerben ilyen Mirkóczki Ádám. Ha egy kétes, hiteltelen figurát tolnánk előre, akkor eljátszanánk annak az esélyét, hogy egy összellenzéki együttműködés jöjjön létre. Ez minden pártnak a maga felelőssége, ezt meg kell érteni a DK-nál is. Gyurcsány Ferenc személye megosztó és elfogadhatatlan, nemcsak a jobbikos táborban, hanem a magyar társadalom többségében is.

- Az előbb nem Gyurcsány Ferencről, hanem Dobrev Kláráról volt szó, aki a Medián szerint a legnépszerűbb EP-listavezető.

- Dobrev legalább annyira megosztó, mint Gyurcsány. Mi arra a pódiumra azt a Jakab Pétert küldtük, akiért legalább annyira rajonghat egy MSZP-s, DK-s, LMP-s szavazó, mint egy jobbikos.

- Nem kerékkötője az ellenzéki együttműködésnek, hogy épp most nevezte elfogadhatatlannak az egyik párt két vezetőjét?

- Ha azt szeretnénk, hogy együttműködés legyen, akkor fontos, hogy abban integratív személyek vegyenek részt. Velem kapcsolatban is mondhatná valaki, hogy legalább annyira riasztó vagyok, mint az előbb említett nevek, de ez nincs így.

- Miből gondolja?

- A tapasztalataimból. Gondolja, hogy leülne velem Demeter Márta vagy Cseh Katalin Londonban, Bécsben és Münchenben vitázni, szívesen látnának egy Puzsér Róbert mögötti koalícióban, ha elfogadhatatlan lenne a személyem? Én mindent elmondtam a 2012-es felszólalásommal kapcsolatban, a legtöbb helyen ez már átment, úgy látom, az Indexnél még vannak régi becsípődések, de a társadalomban és a tárgyalópartnereimnél ez már nem téma.

- Két elfogadhatatlannak tartott DK-s politikus után végül mondjon egy olyat is, akivel szívesen felállna egy színpadra!

- Ilyen például Hajdu László, aki a XV. kerületben volt polgármester. Vele kifejezetten jó viszonyt ápolok.